斷言「幼兒園群聚早在2週前就發生」！專家：若是Delta應該升三級

▲幼兒園群聚再擴大，有專家呼籲基因定序若是Delta應升回三級。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

板橋幼兒園群聚連環爆！截至昨（7）日包含老師夫妻、家人及學童共16人確診，基因定序結果稍後也將出爐。前台大感染科醫師林氏璧認為，該起群聚事件可能已至少在2週前或更久前就發生了，並轉述中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉的看法，認為若是Delta「可能需要回到至少不小於五月Alpha進阿公店時的防疫強度」。

幼兒園群聚也是Delta嗎？前台大感染科醫師林氏璧在昨日Podcast中分享與何美鄉老師於節目同台後，討論疫情的想法。對於指揮官陳時中指出，幼兒園病毒定序指向Delta或其他病毒株，血清抗體已做7、8個有陰有陽，他認為以目前16名確診者中有人Ct值非常高，看來已感染一陣子，因若要有抗體至少需2週時間。

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▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

林氏璧斷言，「這個群聚事件可能已經至少在2週甚至更久以前就發生了。」但仍可以用抗體IgM、IgG以判斷發生時間點，若真的是Delta，當務之急應盡快完成疫調及匡列，看是否還可即時擋住Delta入侵。

林氏璧也轉述何美鄉看法，她認為，「可能需要回到至少不小於五月Alpha進阿公店時的防疫強度。」意味著升回三級警戒，可能還得考慮停課，但不代表永遠停下去，例如可先停14天，將目前狀況釐清，看是否已向外擴散。

面對稍後1400記者會將公布病毒定序結果，林氏璧說，「如果真的是Delta，防疫下半場的第二次段考，正式發考卷。」