終於玩到遊戲！陸青少年「花錢租大人帳號」2個小時140元

▲電商平台出現大量租帳號服務。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官方為了防止青少年沈迷遊戲，規定未成年人只能在假日玩1小時的網路遊戲，令許多青少年相當難受。不過，大陸官媒《央視》卻發現，竟然有業者推出「租帳號」的服務，能讓未成年人繞過「實名認證」，在平日也能玩到遊戲。

根據《央視》報導，新規定實施後不久，網路上就出現了租帳號、買帳號的「灰色產業鏈」，可以讓未成年人繞過實名認證等機制，無限制遊玩網路遊戲。

《央視》的記者實際選擇了一家電商平台測試，在《王者榮耀》租號區，花費33元人民幣（約141元新台幣）租了兩個小時的帳號，依照店家提示進入遊戲介面，整個過程中並沒有觸發任何實名認證機制。

報導提到，這種現象在網路上有氾濫的趨勢，不只在各大電商平台、二手物品交易網站有大量商家出租帳號，連手機App商店也有大量租號App可以下載。

對此，騰訊遊戲官方表示，帳號租賣嚴重破壞遊戲實名制和未成年人保護機制，截至目前，騰訊已向超過20家帳號交易平台和多個電商平台起訴或發函，要求停止相關服務。

報導也在網路上引起大量討論，網友們表示，「這種情況不意外吧，就像以前也有黑網咖、黑遊戲廳，畢竟遊戲在那裡就是一種誘惑。」「防不勝防，不可能全部擋住的，關鍵可能還是在家長了。」「這樣子搞下去，真擔心有天連成年人都沒辦法玩了。」「還好我已經成年了，以前玩得夠本了！」