　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸網遊未成年禁令「週末只能玩1小時」　微博炸鍋衝上熱搜

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲大陸最熱門網路遊戲「王者榮耀」。（圖／CFP，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸「國家新聞出版署」最新規定，為了防止未成年人沉迷網路遊戲，未來青少年只有周五、周六、周日及法定假日晚上8點到9點可以遊玩1小時，所以網路遊戲企業必須嚴格落實「實名制」註冊、遊玩，否則依法處理。消息一出，引發微博網友熱議，關鍵字一度衝上熱搜。

《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》要求，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

為此，國家新聞出版署要求網路遊戲企業，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。另外，也將引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任。

對此，騰訊遊戲回應，騰訊從2017年至今，圍繞未成年人保護，持續進行了各項新技術、心功能的自發探索與應用，接下來基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。

微博網友反應兩極，有許多人一面倒支持，「挺好的，未成年人自制力比較差」、「怒讚，為了祖國的明天」、「遊戲裡培養不出祖國的未來」、「支持，希望打遊戲不要再遇見小學生」、「短視頻也應該管制，比起遊戲，短視頻才是真正的精神鴉片，人均刷視頻的時間是遊戲的好幾倍！」

不過，也有少數人持不同意見，「小孩子這麼看也挺慘的，遊戲都不能玩」、「請問17和18之間是一夜長大嗎」、「別什麼責任都往遊戲上面推，遏制資本就遏制資本，別抓住未成年健康就拿遊戲開刀」、「電競乾脆別發展了」、「孩子教育部好，不去怪家長，鍋都讓遊戲背，真好啊～」、「成年人也要防沉迷，有些家長自己都玩得忘乎所以...」

有網友則說，「單機遊戲、主機遊戲的春天來了」、「怎麼辦，這下輸了沒藉口了」、「建議每半小時刷一次人臉識別」、「兩年後，廣大家長將會發現，孩子沒帶好真不是因為玩遊戲...」，還有人崩潰「16、17也是沒能力的幼兒嗎？為什麼不管麻將棋牌，遊戲招惹你什麼了？那麼多三十四十五十六十的人沉迷黃賭毒，你怎麼不去管！」引發論戰。

▼未來青少年一週只能玩3小時的網路遊戲。（圖／CFP）

▲▼青少年玩網路遊戲。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

 

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
《國際橋牌社》製作人驚傳病危！住進加護病房　現況曝光
拜登見以色列總理「打瞌睡」全球瘋傳　真相曝光
成人奶媽「暗黑哺乳」！男客人躺懷裡喝　陸官媒氣炸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網遊未成年禁令「週末只能玩1小時」　微博炸鍋衝上熱搜

成人奶媽「暗黑哺乳」1次6500！男客人躺懷裡喝　大陸官媒氣炸了

立訊傳產品被退貨「正大量裁員」　公司回應：情況不屬實

祝融號火星探測100日累計行駛1.06公里　日凌時進入休眠狀態

陸祭最嚴遊戲令！未成年人只能在「周五六日」玩1小時網遊

買股票送電影票！萬達小股東氣笑：已虧好幾萬「缺這幾百嗎？」

天花板突然垂掛一顆人頭！　消防員目睹嚇到：下半身在2樓

不想寫！趁機偷捐出「暑假作業」　女童被抓包：怕山區小朋友沒得寫

陸證監會點名「假私募」亂象　預告將推出「私募基金條例」

「有案不立、壓案不查」　陸整頓政法單位懲處12萬基層檢警人員

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

李敏鎬爆新戀情！對象是MOMOLAND前成員妍雨　經紀公司火速否認：兩人的確認識

《刻在》又被抓包「更像2015年這首」！　創作人駁斥抄襲…親揭歌曲完成時間點

陸網瘋傳「7人開鍘名單」！　導演點名「李連杰快跑」：下個月換你

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

前兄弟象總教練王光輝驚傳病逝 享年56歲...老象迷心中的不動四棒

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

陸網遊未成年禁令「週末只能玩1小時」　微博炸鍋衝上熱搜

成人奶媽「暗黑哺乳」1次6500！男客人躺懷裡喝　大陸官媒氣炸了

立訊傳產品被退貨「正大量裁員」　公司回應：情況不屬實

祝融號火星探測100日累計行駛1.06公里　日凌時進入休眠狀態

陸祭最嚴遊戲令！未成年人只能在「周五六日」玩1小時網遊

買股票送電影票！萬達小股東氣笑：已虧好幾萬「缺這幾百嗎？」

天花板突然垂掛一顆人頭！　消防員目睹嚇到：下半身在2樓

不想寫！趁機偷捐出「暑假作業」　女童被抓包：怕山區小朋友沒得寫

陸證監會點名「假私募」亂象　預告將推出「私募基金條例」

「有案不立、壓案不查」　陸整頓政法單位懲處12萬基層檢警人員

帕運驚見「五條悟」真人版！盲人選手撞臉《咒術迴戰》角色網轟動

台灣棒球少了一塊瑰寶　王光輝是名人堂首選　

館長噴爆國民黨：當初把郭台銘罵得像「狗兒子」　現在全都蹭起來

秋冬頰彩新色盤點！Dior繁花限量超美浮雕、韓妞正瘋「半熟腮紅」

王光輝為打球鬧離家每天把球具藏書包　成功讓媽媽放心

國民情婦生日爽解放OL裝！　襯衫「扣子全開」迸出巨球…男粉暴動

兄弟賽前別黃絲帶追思王光輝　鄭凱文迎戰味全伍鐸

「王光輝是夢想的起點」周思齊深夜悼念：你不在，迷人的棒球就不在

台南男打高端「7天3進急診」　13症狀難受到崩潰：要待到鬼門關嗎

王光輝留下一個至今無人能破的紀錄　笑言超過一步就不接

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

大陸熱門新聞

成人奶媽「暗黑哺乳」！陸官媒氣炸

陸未成年禁令「週末只能1小時」　微博炸鍋

老婦死前把20萬遺產剪碎　全家崩潰拼不回

陸限未成年人只能在「周五六日」玩1小時網遊

天花板垂掛人頭　消防員也嚇到

成人奶媽「現場哺乳」　客人躺懷裡喝

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

網傳產品被退「大量裁員」　立訊：不屬實

港媒：解放軍徵用民船進行攻台演習

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

鮮肉藝人標配「油頭粉面＋蘭花指」 中共黨媒批：娘炮形象須遏制

公共情婦愛寫日記　10多高官落馬入獄

45秒爆破15棟爛尾樓 新買家40億接手蓋「低密度」住宅區

更多熱門

相關新聞

晶片禁令生效周年前夕 美國傳批准供應商向華為出貨車用晶片

晶片禁令生效周年前夕 美國傳批准供應商向華為出貨車用晶片

《路透社》今（25）日報導，根據兩名知情人士透露，美國已批准供應商數億美元的許可證申請，允許其向華為出售用於汽車零部件的晶片（芯片）。報導稱，一般而言，汽車晶片並非技術含金量高的晶片，降低了審批門檻。一名熟悉許可審批的人士透露，美政府正在為可能具有5G功能其他組件的汽車晶片發放許可證。

「最狂嬰兒」突比中指！　爸媽笑翻PO網

「最狂嬰兒」突比中指！　爸媽笑翻PO網

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了

迪麗熱巴「水鑽遊走胸前」曲線絕了

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

「學初夜叫床」阿里巴巴爆鹹濕迎新　公司回應了

微博關「明星勢力榜」促理智追星 杜絕粉絲非理性應援、刷榜

微博關「明星勢力榜」促理智追星 杜絕粉絲非理性應援、刷榜

關鍵字：

微博禁令防止沉迷網路遊戲

讀者迴響

熱門新聞

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

牧羊犬突暴衝！飛進釣蝦池嚇歪人

獨／39歲女打完高端心跳飆130　翻白眼送醫急救

快訊／高雄深夜火警！搶救出2女

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

快訊／新竹嬤車禍送醫PCR陽性　緊急快篩196人

《刻在》原創編劇還原「抄襲事件始末」

成人奶媽「暗黑哺乳」！陸官媒氣炸

51歲知名製作人驚傳收病危通知！

更多

最夯影音

更多
高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

李敏鎬爆新戀情！對象是MOMOLAND前成員妍雨　經紀公司火速否認：兩人的確認識

李敏鎬爆新戀情！對象是MOMOLAND前成員妍雨　經紀公司火速否認：兩人的確認識

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面