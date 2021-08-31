陸網遊未成年禁令「週末只能玩1小時」　微博炸鍋衝上熱搜

▲大陸最熱門網路遊戲「王者榮耀」。（圖／CFP，下同）



記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸「國家新聞出版署」最新規定，為了防止未成年人沉迷網路遊戲，未來青少年只有周五、周六、周日及法定假日晚上8點到9點可以遊玩1小時，所以網路遊戲企業必須嚴格落實「實名制」註冊、遊玩，否則依法處理。消息一出，引發微博網友熱議，關鍵字一度衝上熱搜。

《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》要求，所有網路遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日20時至21時向未成年人提供1小時服務，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲服務。

為此，國家新聞出版署要求網路遊戲企業，嚴格落實網路遊戲用戶帳號實名註冊和登錄，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務。另外，也將引導家庭、學校等社會各方面共管共治，依法履行未成年人監護責任。

對此，騰訊遊戲回應，騰訊從2017年至今，圍繞未成年人保護，持續進行了各項新技術、心功能的自發探索與應用，接下來基於主管部門的最新要求，騰訊會嚴格遵守，積極予以落實。

微博網友反應兩極，有許多人一面倒支持，「挺好的，未成年人自制力比較差」、「怒讚，為了祖國的明天」、「遊戲裡培養不出祖國的未來」、「支持，希望打遊戲不要再遇見小學生」、「短視頻也應該管制，比起遊戲，短視頻才是真正的精神鴉片，人均刷視頻的時間是遊戲的好幾倍！」

不過，也有少數人持不同意見，「小孩子這麼看也挺慘的，遊戲都不能玩」、「請問17和18之間是一夜長大嗎」、「別什麼責任都往遊戲上面推，遏制資本就遏制資本，別抓住未成年健康就拿遊戲開刀」、「電競乾脆別發展了」、「孩子教育部好，不去怪家長，鍋都讓遊戲背，真好啊～」、「成年人也要防沉迷，有些家長自己都玩得忘乎所以...」

有網友則說，「單機遊戲、主機遊戲的春天來了」、「怎麼辦，這下輸了沒藉口了」、「建議每半小時刷一次人臉識別」、「兩年後，廣大家長將會發現，孩子沒帶好真不是因為玩遊戲...」，還有人崩潰「16、17也是沒能力的幼兒嗎？為什麼不管麻將棋牌，遊戲招惹你什麼了？那麼多三十四十五十六十的人沉迷黃賭毒，你怎麼不去管！」引發論戰。

▼未來青少年一週只能玩3小時的網路遊戲。（圖／CFP）