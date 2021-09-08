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幼兒園群聚連爆！她目睹「嬤餵孫染疫亡」憂：像病毒培養皿難收拾

▲▼紙尿布。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲護理師林婷憂心孩童無症狀確診後，返家傳給免疫力較差的長者，釀成悲劇。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

板橋幼兒園群聚擴大！中央流行疫情指揮中心昨（7）日證實又新增5例本土與該案相關，截至目前包含老師夫妻、家人及學童共16人確診，基因定序也將在今日出爐。談及該起群聚，讓ICU護理師林婷相當擔心，她回憶起曾照護一名遭孫子傳染的阿嬤，經治療後仍不幸過世，直言幼兒園一旦有人感染，恐像病毒培養皿釀大爆發。

育有2名就讀幼兒園子女的ICU護理師林婷接受《ETtoday新聞雲》獨家採訪時談到校園中爆出群聚難掩憂心，認為一旦一人確診，恐像「病毒培養皿」一發不可收拾。再加上孩童染疫後重症機率低，大多無症狀，返家後若再傳染給免疫力較差的阿公阿嬤，後果不堪設想。

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林婷回憶，5月時醫院來了一名因輕微發燒、採檢後確診的孩子，同住阿嬤當時一同篩檢也中鏢，兩人Ct值分別為15～17、22，正處病毒量爆高階段。阿嬤從原本的無症狀，10天後開始咳嗽、爆喘，治療2天後病況惡化緊急插管，豈料肺部整片浸潤發炎嚴重，撐不到幾天即病逝。反觀孫子症狀輕微像感冒，可見家戶傳染，長輩成為最危險族群。

▲▼護理師林婷。（圖／林婷提供）

▲疫情下，讓林婷看到生離死別。（示意圖／護理師林婷提供）

林婷擔憂地說，在家中常可見疼惜孫子的長者們「自己吃一吃，再以同一雙筷子或湯匙餵小孩」，此舉非常容易傳染病毒！在臨床上，遇到重症的長者，家中幾乎都有小孩，因共餐染疫。

面對一波未平一波又起的疫情，林婷呼籲大家不要獵巫，大部分幼兒園每天固定清消，教師們疲於奔命！只能做好防護，孩童從學校返家後第一件事先梳洗、將汙染的衣物脫在固定區域；建議家長準備獨立餐食、避免共餐；若擔心傳染，室內務必保持通風，「只要在密閉空間共處15分鐘就一定會被傳染。」如果可以，家有就學的孩童，可先與長者暫時分開住，並時時刻刻監督孩子是否出現不適症狀，若有疑似Covid-19症狀，請主動就醫篩檢，並且暫時停止上班上課；中秋連假也應避免返鄉探親，恐增長者染疫風險。

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲林婷提醒，現階段還打不到疫苗的族群，只能做好個人防護，一有症狀立即採檢。（示意圖／記者湯興漢攝）

林婷從臨床照護經驗觀察到，除了免疫力較差的長者染疫後易引發重症外，重症機率高的家長有50%屬肥胖族群，但面對還打不到疫苗的窘境，她認為只能先將個人防護做完全，一有症狀請立即採檢，保護自己也保護家人。

板橋幼兒園群聚染疫事件擴大，新北持續擴大匡列採檢、隔離，7日共有5所學校、4327人預防性停課，教育局長張明文今日在市政會議中表示，因昨天居家隔離個案經PCR採檢為陰性，今天有2校、5班恢復上課，目前為3校、4199人停課，學校停課期間會落實清消，復課後的健康追蹤管理也會持續關注。

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