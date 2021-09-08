幼兒園群聚連爆！她目睹「嬤餵孫染疫亡」憂：像病毒培養皿難收拾

▲護理師林婷憂心孩童無症狀確診後，返家傳給免疫力較差的長者，釀成悲劇。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

板橋幼兒園群聚擴大！中央流行疫情指揮中心昨（7）日證實又新增5例本土與該案相關，截至目前包含老師夫妻、家人及學童共16人確診，基因定序也將在今日出爐。談及該起群聚，讓ICU護理師林婷相當擔心，她回憶起曾照護一名遭孫子傳染的阿嬤，經治療後仍不幸過世，直言幼兒園一旦有人感染，恐像病毒培養皿釀大爆發。

育有2名就讀幼兒園子女的ICU護理師林婷接受《ETtoday新聞雲》獨家採訪時談到校園中爆出群聚難掩憂心，認為一旦一人確診，恐像「病毒培養皿」一發不可收拾。再加上孩童染疫後重症機率低，大多無症狀，返家後若再傳染給免疫力較差的阿公阿嬤，後果不堪設想。

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林婷回憶，5月時醫院來了一名因輕微發燒、採檢後確診的孩子，同住阿嬤當時一同篩檢也中鏢，兩人Ct值分別為15～17、22，正處病毒量爆高階段。阿嬤從原本的無症狀，10天後開始咳嗽、爆喘，治療2天後病況惡化緊急插管，豈料肺部整片浸潤發炎嚴重，撐不到幾天即病逝。反觀孫子症狀輕微像感冒，可見家戶傳染，長輩成為最危險族群。

▲疫情下，讓林婷看到生離死別。（示意圖／護理師林婷提供）

林婷擔憂地說，在家中常可見疼惜孫子的長者們「自己吃一吃，再以同一雙筷子或湯匙餵小孩」，此舉非常容易傳染病毒！在臨床上，遇到重症的長者，家中幾乎都有小孩，因共餐染疫。

面對一波未平一波又起的疫情，林婷呼籲大家不要獵巫，大部分幼兒園每天固定清消，教師們疲於奔命！只能做好防護，孩童從學校返家後第一件事先梳洗、將汙染的衣物脫在固定區域；建議家長準備獨立餐食、避免共餐；若擔心傳染，室內務必保持通風，「只要在密閉空間共處15分鐘就一定會被傳染。」如果可以，家有就學的孩童，可先與長者暫時分開住，並時時刻刻監督孩子是否出現不適症狀，若有疑似Covid-19症狀，請主動就醫篩檢，並且暫時停止上班上課；中秋連假也應避免返鄉探親，恐增長者染疫風險。

▲林婷提醒，現階段還打不到疫苗的族群，只能做好個人防護，一有症狀立即採檢。（示意圖／記者湯興漢攝）

林婷從臨床照護經驗觀察到，除了免疫力較差的長者染疫後易引發重症外，重症機率高的家長有50%屬肥胖族群，但面對還打不到疫苗的窘境，她認為只能先將個人防護做完全，一有症狀請立即採檢，保護自己也保護家人。

板橋幼兒園群聚染疫事件擴大，新北持續擴大匡列採檢、隔離，7日共有5所學校、4327人預防性停課，教育局長張明文今日在市政會議中表示，因昨天居家隔離個案經PCR採檢為陰性，今天有2校、5班恢復上課，目前為3校、4199人停課，學校停課期間會落實清消，復課後的健康追蹤管理也會持續關注。