▲台南市衛生局會同經發局市場處及警察局，至大東夜市稽查並加強防疫宣導，共稽查40家攤商，其中2家無梅花座及隔板，依法移送裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布，9月7日至20日維持疫情警戒為第二級，雖開放餐廳、夜市內用，仍應落實環境定期清消、人流管制、確實執行實聯制登記措施、維持1.5公尺以上社交安全距離等防疫措施，台南市衛生局持續餐飲防疫稽查，讓民眾安心購買美食！

自7月27日有條件恢復餐飲業內用之後，衛生局持續會同相關單位，針對餐飲業防疫管理措施進行稽查，截至8月底共稽查1551家。7日晚間，衛生局會同經發局市場處及警察局，至大東夜市稽查並加強防疫宣導，共稽查40家攤商，其中2家違反防疫規定（無梅花座、隔板）。違反規定者，將依傳染病防治法規定，處新台幣3000元以上15000元以下罰鍰，請業者遵守防疫規定切勿違法受罰。





市長黃偉哲呼籲市民朋友，由於國際間COVID-19 Delta變異株疫情嚴峻，其傳播力強，發病時病毒量高。在疫情警戒未解除前，應遵守中央與地方疫情指揮中心所規定之防疫政策，外出應全程且正確佩戴口罩、同桌者除須照顧之家人以外皆需採梅花座且使用隔板，禁止提供併桌服務，餐點以個人套餐為主，不共食，加強個人衛生防護並保持社交距離等，以減少病毒感染機率，保護自己也保護他人，共同守護大家之健康。

「中秋好禮」＊維多麗亞酒廣式月餅提貨券