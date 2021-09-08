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158cm妹被逼「每天跳繩3千下長高」　膝蓋痛爆「媽卻懷疑想偷懶」

▲▼158cm妹被逼「每天跳繩3千下長高」　膝蓋超痛「媽卻懷疑想偷懶」。（圖／翻攝錢江晚報）

▲醫生為家長講解檢查結果。（圖／翻攝錢江晚報）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名媽媽為了讓13歲的女兒能長更高，每天要求女兒跳繩3000下，結果導致女兒膝蓋出現劇痛，連走路都受到影響。不過，媽媽卻認為是女兒想偷懶「裝病」，直到女兒實在痛到受不了，才到醫院進行檢查，發現罹患了「脛骨粗隆骨骺炎」。

根據陸媒報導，現年13歲的女孩身高158公分，體重將近60公斤，媽媽認為她還有最後1年的機會長高，希望藉由跳繩來增高，突破160公分，於是要求女兒每天要跳繩3000下，「我就想讓她能再長高一點、瘦一點，看起來能更每一點。」

女孩非常乖巧，每天都依照媽媽的要求，早上、中午、晚上各跳繩1000下，但不久前突然感到左膝疼痛，不動的時候感覺還好，但走路時就會隱隱作痛。

不過，媽媽卻認為女兒是想偷懶，在裝病，沒有當一回事，還要求女兒要繼續跳繩，最後真的痛到受不了，才帶女兒到醫院檢查。

醫生檢查之後發現，女孩罹患了「脛骨粗隆骨骺炎」，媽媽得知後頓時啞口無言，對自己先前的喪失理智感到自責不已。

▼醫生經常遇到類似情況。（圖／翻攝錢江晚報）

▲▼158cm妹被逼「每天跳繩3千下長高」　膝蓋超痛「媽卻懷疑想偷懶」。（圖／翻攝錢江晚報）

醫生表示，這個症狀不會導致嚴重的後遺症，但拖得時間越久，就越難緩解，反而會影響孩子的正常活動，若有相關症狀，應該先休息避免劇烈運動，透過熱敷、按摩來緩解，必要時服用消炎藥物。

醫生指出，家長都希望孩子能長高一點，並沒有太大的問題，但是要求每天跳繩3000下就有點過度了，更糟糕的事，這樣子的家長現在非常多，看診時遇見不少因此受傷的孩子，「我跟同事們幾乎每天都會碰到，假日的時候又更多，年齡層主要集中在小學2年級至6年級。」

醫生提到，根據他的觀察，這些跳繩過量受傷的孩子中，女生大概是男生的4倍之多，這可能與女孩子們運動項目相對單一有關，「很多男孩子喜歡籃球、足球等其他運動，家長就不會特別盯著他們跳繩。」

醫生強調，從運動的便捷性上考量，跳繩確實是不錯的選擇，但要控制運動量，一天跳1000至2000個為宜，且在跳繩時要穿抗震力強的運動鞋，選擇平坦的地面，避免受傷。

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