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居家不耍廢！重訓啞鈴、跑步機買氣直竄　跳繩爆賣衝宅運動黑馬

跳繩。（圖／Pixabay）

▲簡單好上手的跳繩運動，只要準備一條繩子，跳起來就能燃脂瘦身並訓練全身肌耐力，器材便宜又好收納，成為受歡迎的居家運動。（圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情影響，民眾長時間窩在家，除了找事做打發時間，也掀起一波居家運動熱潮，瑜珈、有氧舞蹈、跑步都是近期熱門運動項目，也有人乾脆添購跑步機、健身車、啞鈴等小型健身器材，把自家打造成健身房，隨時進行健身訓練，做局部重訓，但買氣最驚人的卻是跳繩類，月銷量年增近6倍，衝出成為宅運動黑馬。

疫情期間，健身房及運動場所暫時營業，對於每天有運動習慣的人，宅在家也要動起來，帶動運動器材成為居家防疫熱賣夯品，東森購物網觀察健身相關商品平均月銷量成長25%，5月單月更是成長64%，人氣銷售以智能呼拉圈、瑜珈週邊、可調式啞鈴組合居多，進一步整理熱銷前5名則依序是：LifeGear電動跑步機、X-BIKE不會掉的呼拉圈、輝葉輕商用磁控健身車、輝葉Werun小智跑步機、X-BIKE加大超厚款瑜珈墊。隨著三級警戒再延長，預估買氣將穩定成長20～25%，東森購物網即日起也推出健身用品促銷優惠，指定品限時8折起。

東森購物健身器材（圖／翻攝自東森購物網）

▲健身器材在居家防疫期間熱賣，東森購物網站上相關商品平均月銷量成長25%。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物站上整體居家運動相關商品銷量近一月（5/17-6/20）對比去年同期翻倍成長，適合個人在家訓練，具備「多功能、操作簡易、收納方便」三大特點，如可調式啞鈴、折疊式訓練機台等器材，刺激整體買氣直竄，進一步公布「居家運動熱銷品類TOP3」，重訓啞鈴類整體表現突出，近一月銷量年成長大幅攀升近5倍，榮登冠軍，第2、3名依序為跑步機台、瑜珈相關類別商品，其他如跳繩類，因體積小巧、可訓練全身肌耐力，短時間衝上居家運動黑馬，月銷量年增近6倍。

居家防疫運動熱銷商品推薦（圖／PChome 24h購物提供）

▲可折疊又能結合APP即時記錄數據的平板智跑機，是近期居家運動的採購主流。（圖／PChome 24h購物提供）

綜觀榜單，重訓啞鈴以可調式為銷售大宗，依健身菜單變換多種模式組合，廣受市場歡迎，亦帶動其他重訓商品如單槓、重訓椅等熱銷；PChome 24h購物指出，跑步不需健身房教練專業指導，採購訓練機台即可達到運動目標，也成為多數民眾居家運動首選，近期以中高規格機種為採購主流，熱銷品牌如好吉康Wellcome、tokuyo，實用性高、訓練功能多樣化，且摺疊款式節省空間，備受青睞；而民眾待在家時間長，進行瑜珈相關有氧運動可舒展筋骨、緩解鬱悶情緒，加上所需配件簡單，像是瑜珈磚、滾筒、彈力帶等小物，收納零負擔、不出門也能維持良好體態。

momo購物網即日起至6/29推出「居家健身週」，集結眾多健身必備神器下殺2.6折起，並力邀人氣健身網紅漢娜分享居家運動小撇步，包含頓點深蹲、手伸直胸碰地伏地挺身、弓箭步轉體、波比跳及徒手單腳硬舉，每項動作僅需40秒並間隔20秒，透過5步驟就能在家進行健身訓練。另有瑜珈老師卡拉也現身教學，只要利用短短5分鐘的瑜珈伸展練習就能幫助緩解肩頸痠痛，包含反手拉頸舒展、腰側側彎、半身扭轉等3步驟，在家中不需要任何道具隨時隨地都能做伸展。

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