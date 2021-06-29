在家做什麼簡單運動最爆汗　網激推一項大跳五分鐘全身濕透

▲防疫待在家覺得悶？透過簡單運動，能夠讓身心放鬆。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

三級警戒之下，健身房及運動場所暫停營業，公園的健體器材也一律停用，雖然無法外出動一動，不少人還是希望維持運動習慣，宅在家也能維持身材，並舒緩煩悶心情，帶動疫情期間掀起宅運動風潮，例如瑜珈、跳舞，徒手就能進行，是熱門的居家運動項目。一名網友就很好奇「在家做什麼運動最爆汗」，在PTT發文詢問後，立刻引起熱烈討論。

家中空間雖然有限，但不管是跳有氧舞蹈，或是利用小型健身器材輔助，仍可以讓自己動起來。這名網友就提到每天待在家需要讓頭腦清醒一些，特地把塵封已久的競速跳繩拿出來，結果「不用五分鐘 全身濕透 但腳底板好酸」，除了分享自己在家運動心得，也不免想問問其他人「不知道大家在家運動 什麼樣的簡單運動最爆汗」。

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貼文一出，隨即引起一票網友熱議，跟原PO一樣選擇在家跳繩的人不少，大推「五分鐘就爆汗」、「真的大爆汗」、「跳繩阿 如果不會吵到樓下」，但也提醒「跳繩鞋子要挑一下，以免足底筋膜炎」，另外也有很多人推薦「健身環」。其他像是拳擊有氧、中高強度間歇運動、波比跳、彈力繩等這幾項，也被網友認為飆汗指數不輸跳繩，還有人推薦做家事運動，「掃地擦地煮飯全屋消毒」、「做家事洗東洗西 吸地拖地 擦東擦西」，不過也有人說「這種天氣不開冷氣電風扇運動都馬爆汗」。