璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱！挑戰今年風王

▲璨樹的颱風眼清晰可見，並持續增強中。（圖／翻攝鄭明典臉書）



記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新資料，預估中度颱風璨樹最快今天（8日）下午就會增強為強烈颱風，且巔峰強度可能達到近中心最大風速每秒58公尺，有機會挑戰今年風王寶座。氣象局長鄭明典貼出衛星雲圖指出，璨樹的眼牆雲系以及完整清晰的「颱風眼」，高強度、小半徑，留個紀錄！

「觀氣象看天氣」臉書表示，璨樹颱風形成後短短24小時，便達中颱上限，可說是猛爆性增強；氣象局更預估璨樹的巔峰強度可達近中心最大風速每秒58公尺，是個眼牆區風雨相當危險的颱風。

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「觀氣象看天氣」說，璨樹的特性是環流小，眼牆區的風雨極度猛烈，但7級風暴風圈的風雨相較之下小很多，暴風圈外則幾乎沒什麼風雨，因此璨樹的觀察重點就在於眼牆區會不會掃過南台灣。

▼中颱璨樹來勢洶洶。（圖／氣象局）

「觀氣象看天氣」指出，而從最新的路徑預報來說，整體趨勢有稍微明朗一些，周六璨樹將來到恆春南方海面，周日開始出現較明顯的北偏分量，關鍵就在於璨樹北轉的時間點以及北轉的角度，如果北轉早且角度大，則對南台灣的影響將非常大；如果北轉時間點較慢，則影響將輕微很多。

根據氣象局最新資料，璨樹今上午8時近中心最大風速每秒48公尺，預估在未來6小時，近中心可能達到最大風速每秒55公尺，已跨越強颱門檻（近中心最大風速51公尺以上），且巔峰強度可能達到每秒58公尺，有機會挑戰今年風王寶座。此前，今年的風王是4月強颱「舒力基」，近中心最大風速每秒55公尺。

中央氣象局表示，預計最快周四晚發布海上警報，陸上警報則仍需觀察，影響台灣的時間落在周六到下周二，南部、東部的雨勢則最為明顯，其他地區也會整天有短暫陣雨。

▼最新璨樹颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，今、周四各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，夜晚及清晨新竹以南沿海地區有零星短暫陣雨；周五各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東部、東南部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周六至下周二璨樹颱風或其外圍環流影響，周六東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日至下周二南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。