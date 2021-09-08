中國駐泰大使護航「科興疫苗」呼籲友好　抗疫神劇諷泰國口罩劣質

▲中國駐泰大使發文不准質疑科興疫苗，中國抗疫神劇卻諷刺泰國口罩劣質。（圖／翻攝自Facebook／泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน）

記者林彥臣／綜合報導

中國科興疫苗保護力最近在泰國屢遭在野黨，以及一般民眾的質疑，還驚動中國駐泰國大使卻對此發文駁斥，對於科興的各種質疑都是不公允的，有心人士不要藉機破壞中泰關係，但是在中國的抗疫神劇裡，卻在劇情中諷刺泰國口罩是劣質口罩，因此又疫苗爭議，延伸出了中國對於所謂「中泰友好」根本雙標的質疑。

專門翻譯泰國時事的粉絲專頁「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」發文指出，面對泰國在野黨對科興疫苗的質疑，中國駐泰大使館大動作發文，直指各種對科興的質疑都是不公允的，並且強調科興的效力，也呼籲有心人士不要破壞中泰關係，科興就是中國對泰國的善意，中泰一家親、中泰兄弟情。

▲泰國年輕人不滿政府的疫情防治，走上街頭抗爭。（圖／路透）



「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」指出，不過就在中國大使館叫泰國人不要再罵科興之後不久，有泰國人發現，在中國的抗疫宣傳劇《在一起》裡，有一段劇中角色發現劣質口罩的情節，但那些劣質口罩，竟然是裝在寫著泰文的箱子裡。

「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」認為，就算原本對政治、國際關係無感的泰國人，應該也會開始意識到所有事情都與政治有關，除了疫苗之外，泰國也有不少喜歡中國花美男藝人的粉絲，中國的「限娘令」一出勢必讓這些粉絲非常有感，從來就沒有「ＯＯ歸ＯＯ，政治歸政治」這種事。

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