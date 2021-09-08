　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國駐泰大使護航「科興疫苗」呼籲友好　抗疫神劇諷泰國口罩劣質

▲▼中國駐泰大使發文不准質疑科興疫苗，中國抗疫神劇卻諷刺泰國口罩劣質。（圖／翻攝自Facebook／泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน）

▲中國駐泰大使發文不准質疑科興疫苗，中國抗疫神劇卻諷刺泰國口罩劣質。（圖／翻攝自Facebook／泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน） 

記者林彥臣／綜合報導

中國科興疫苗保護力最近在泰國屢遭在野黨，以及一般民眾的質疑，還驚動中國駐泰國大使卻對此發文駁斥，對於科興的各種質疑都是不公允的，有心人士不要藉機破壞中泰關係，但是在中國的抗疫神劇裡，卻在劇情中諷刺泰國口罩是劣質口罩，因此又疫苗爭議，延伸出了中國對於所謂「中泰友好」根本雙標的質疑。

專門翻譯泰國時事的粉絲專頁「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」發文指出，面對泰國在野黨對科興疫苗的質疑，中國駐泰大使館大動作發文，直指各種對科興的質疑都是不公允的，並且強調科興的效力，也呼籲有心人士不要破壞中泰關係，科興就是中國對泰國的善意，中泰一家親、中泰兄弟情。

▲▼泰國年輕人不滿政府的疫情防治，走上街頭抗爭。（圖／路透）

▲泰國年輕人不滿政府的疫情防治，走上街頭抗爭。（圖／路透）

「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」指出，不過就在中國大使館叫泰國人不要再罵科興之後不久，有泰國人發現，在中國的抗疫宣傳劇《在一起》裡，有一段劇中角色發現劣質口罩的情節，但那些劣質口罩，竟然是裝在寫著泰文的箱子裡。

「泰譯聞 นักแปล กระแสไทย-ไต้หวัน」認為，就算原本對政治、國際關係無感的泰國人，應該也會開始意識到所有事情都與政治有關，除了疫苗之外，泰國也有不少喜歡中國花美男藝人的粉絲，中國的「限娘令」一出勢必讓這些粉絲非常有感，從來就沒有「ＯＯ歸ＯＯ，政治歸政治」這種事。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
璨樹飆長胖「睜開颱風眼」！鄭明典曝恐怖特徵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

塔利班宣布組成新政府　聯合國認證「恐怖份子」出任新總理

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症　最快2021年底公布

中國駐泰大使護航「科興疫苗」呼籲友好　抗疫神劇諷泰國口罩劣質

非洲國家接連發生政變　國際默許恐致「骨牌效應」

1.3兆元「尼加拉瓜運河」只開10公里爛尾路　中國人成詐欺同義詞

神秘「綠色火球」劃破夜空　英法聽見巨大爆炸聲

海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

知名滷肉飯婉拒內用+勸戴口罩　遭4煞狠砸翻桌！百塊爌肉全翻

高雄員警「用生命抓超速」網看傻　他跨3米高護欄拍照...長官也嚇到

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

塔利班宣布組成新政府　聯合國認證「恐怖份子」出任新總理

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症　最快2021年底公布

中國駐泰大使護航「科興疫苗」呼籲友好　抗疫神劇諷泰國口罩劣質

非洲國家接連發生政變　國際默許恐致「骨牌效應」

1.3兆元「尼加拉瓜運河」只開10公里爛尾路　中國人成詐欺同義詞

神秘「綠色火球」劃破夜空　英法聽見巨大爆炸聲

海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性侵

Delta奪走印尼數百兒童性命　外媒曝3關鍵：家人還沒打疫苗

啦啦隊「太火辣」慘遭解散！竟因球員老婆吃醋了　粉絲集體崩潰

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才確診...肺早就全壞掉

人妻約帥男「洗基因」生子！見面大坦白：我老公太醜了

影／ 獵巫社會　未審先判害他一輩子　當司法遇上排山倒海的輿論壓力｜行動法庭 第138集 完整版｜羅士翔 陳偉仁 吳政緯 2021.9.7

航運業上半年海外大賺1530億　年增1464億！

塔利班宣布組成新政府　聯合國認證「恐怖份子」出任新總理

iPhone 13來了！蘋果發全球邀請函　台灣時間9／15凌晨發表

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症　最快2021年底公布

正妹網紅市場內「脫口罩爽嗑小吃」！　網怒曬鐵證公審：移動破口

中國駐泰大使護航「科興疫苗」呼籲友好　抗疫神劇諷泰國口罩劣質

西蒙斯聯手柯瑞、K湯可行？　美記：格林很難相處勿忘KD遭遇

九太新任隊長出爐　林義恩要扮SBL版「假日哥」

三花貓握手練習！比熊犬湊熱鬧　狂揮小手求關注「沒得吃秒轉頭」

國際熱門新聞

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

少女海邊玩球遭「拖入水中」洩慾

「尼加拉瓜運河」開10公里小路爛尾　中國老闆捲款蒸發

綠色火球劃破夜空　伴隨爆炸聲

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

13歲少女被司機擄上車　遭7男性侵

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

俄3名候選人「同名同姓」還長同款　本尊無奈

不用打針！輝瑞最新「新冠口服藥」防重症

日男開車突「快樂缺氧」撞車亡！送院才知肺早就全壞掉

Delta奪走印尼數百兒童性命　3大關鍵曝

非洲接連政變　恐致骨牌效應

塔利班公布新政府名單　新代理總理曝光

中駐泰大使不准質疑科興　抗疫宣傳劇諷泰口罩劣質

更多熱門

相關新聞

網銀手續費減免？　金管會：疫情警戒提升到三級才重啟

網銀手續費減免？　金管會：疫情警戒提升到三級才重啟

Delta病毒來勢洶洶！新北幼兒園爆發群聚感染，是否會重回三級警戒各界關注，金管會今（7）日表示，目前仍是二級警戒，如果疫情提升到三級警戒，網銀手續費減免、實體ATM轉帳手續費優惠等暫行措施就會重新啟動。

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮三級

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮三級

快訊／中秋「戶外禁烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

快訊／中秋「戶外禁烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染科興疫苗泰國泰譯聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

鳳小岳談愛妻引產嘆：生命自有命

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

11歲夏天近況曝光美翻！只差175cm夏克立「一顆頭」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面