Delta恐侵幼兒園！前台大醫列「8大殘酷特點」嘆：已進社區一陣子

▲板橋有幼兒園爆發群聚，基因定序很可能是染Delta或其他變異株。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

新北市板橋某幼兒園爆群聚，指揮中心今（7）日證實又新增5例本土與該案相關，目前包含老師、家人及學童共16人確診，相關基因定序明日出爐，目前確定非Alpha，整體方向指向Delta或其他變異株。前台大感染科醫師林氏璧也列出全球Delta釀疫情8現況，面對明日定序結果，他哀嘆一聲，「如果是Delta，那大概已經進社區一陣子了」。

指揮官陳時中在今日記者會中解釋，現在因為基因定序要比對地方蠻多，目前初步比對並非Alpha，評估為其他變異株，目前境外移入最多就是Delta，相對可能性高，也不排除其它變異株可能性。

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前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》PO文先是哀嘆一聲，「如果是Delta，那Delta大概已經進社區一陣子了…。」但也樂觀認為並非世界末日，他曾多次說過Delta總有一天會進來，要對它做最壞打算、最好準備。面對5月被WHO宣告為高關注變異株後，短短2、3個月Delta幾乎席捲全球，成為最新主流病毒株。

▲前台大感染科醫師分析Delta病毒8大恐怖特性，成人住院機率提升2倍。（示意圖／高醫提供）

林氏璧也分析Delta侵入各國釀成疫情的8大恐怖特性：

1.Delta病毒株比英國Alpha病毒傳染力多50%，R0值估計高達5～9，換言之在沒有疫苗和NPI（非藥物介入措施）狀況下，1個人可傳給5～9個人。

2.由於Delta傳染力大增，可能疫苗覆蓋率＋自然感染者需達90%才能抑止大流行，甚至更高。

3.無論有無接種疫苗，得到感染後鼻咽病毒量差不多高，都有機會傳染他人，該發現讓美國CDC重新發出「口罩令」。後續有研究發現，打疫苗者其病毒量仍下降較快，傳給他人機率也較低，但已經沒有過去Alpha可看到「顯著下降」。

4.有研究顯示，感染Delta病毒株主要症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻水和發燒，症狀相當類似「重感冒」，相比之下過去較典型的咳嗽和嗅味覺改變則變得比較少見。

▲美國資料顯示，12～17歲未施打疫苗者，住院機率為有打疫苗者10倍。（示意圖／記者李毓康攝）



5.對於未打疫苗的成人來說，感染Delta住院機率為Alpha的2倍；根據美國資料顯示，兒童及青少年重症與住院機率並無增加，但因傳染力飆升，染疫分母增加，因此兒童及青少年總住院人數是增加的。而12～17歲沒打疫苗者，住院機率為有打疫苗者10倍。

6.新冠疫苗對Delta防護力的確較差，根據英國公衛部資料，完整施打2劑疫苗，能對Delta提供81%防護力，但若只接種1劑疫苗，防護力則降為33％。不過全球陸續發現疫苗施打2劑後，隨時間過去對Delta保護力下滑，因此正在研究是否需要在6～8個月後注射加強針。

7.對於防止Delta重症和死亡，各種疫苗都很有效，且是打1劑即具一定效果。這也是他認為台灣追求第1劑覆蓋率還是有其意義的原因。但在Delta時代，打疫苗的意義著重於防止被注射者不容易染重症，過去期待降低傳給他人的風險，在Delta看來已不是如此。

8.在美、英，主要造成此波疫情還是沒施打疫苗的人，特別是重症和死亡者。根據英國研究，打疫苗後還發生「突破性感染」較多無症狀，症狀也較輕，鮮少後遺症與住院。