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Delta恐侵幼兒園！前台大醫列「8大殘酷特點」嘆：已進社區一陣子

▲幼孩,幼兒園（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲板橋有幼兒園爆發群聚，基因定序很可能是染Delta或其他變異株。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

新北市板橋某幼兒園爆群聚，指揮中心今（7）日證實又新增5例本土與該案相關，目前包含老師、家人及學童共16人確診，相關基因定序明日出爐，目前確定非Alpha，整體方向指向Delta或其他變異株。前台大感染科醫師林氏璧也列出全球Delta釀疫情8現況，面對明日定序結果，他哀嘆一聲，「如果是Delta，那大概已經進社區一陣子了」。

指揮官陳時中在今日記者會中解釋，現在因為基因定序要比對地方蠻多，目前初步比對並非Alpha，評估為其他變異株，目前境外移入最多就是Delta，相對可能性高，也不排除其它變異株可能性。

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前台大感染科醫師林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》PO文先是哀嘆一聲，「如果是Delta，那Delta大概已經進社區一陣子了…。」但也樂觀認為並非世界末日，他曾多次說過Delta總有一天會進來，要對它做最壞打算、最好準備。面對5月被WHO宣告為高關注變異株後，短短2、3個月Delta幾乎席捲全球，成為最新主流病毒株。

▲高醫進行武漢肺炎模擬訓練。（圖／高醫提供）

▲前台大感染科醫師分析Delta病毒8大恐怖特性，成人住院機率提升2倍。（示意圖／高醫提供）

林氏璧也分析Delta侵入各國釀成疫情的8大恐怖特性：

1.Delta病毒株比英國Alpha病毒傳染力多50%，R0值估計高達5～9，換言之在沒有疫苗和NPI（非藥物介入措施）狀況下，1個人可傳給5～9個人。

2.由於Delta傳染力大增，可能疫苗覆蓋率＋自然感染者需達90%才能抑止大流行，甚至更高。

3.無論有無接種疫苗，得到感染後鼻咽病毒量差不多高，都有機會傳染他人，該發現讓美國CDC重新發出「口罩令」。後續有研究發現，打疫苗者其病毒量仍下降較快，傳給他人機率也較低，但已經沒有過去Alpha可看到「顯著下降」。

4.有研究顯示，感染Delta病毒株主要症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻水和發燒，症狀相當類似「重感冒」，相比之下過去較典型的咳嗽和嗅味覺改變則變得比較少見。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲美國資料顯示，12～17歲未施打疫苗者，住院機率為有打疫苗者10倍。（示意圖／記者李毓康攝）

5.對於未打疫苗的成人來說，感染Delta住院機率為Alpha的2倍；根據美國資料顯示，兒童及青少年重症與住院機率並無增加，但因傳染力飆升，染疫分母增加，因此兒童及青少年總住院人數是增加的。而12～17歲沒打疫苗者，住院機率為有打疫苗者10倍。

6.新冠疫苗對Delta防護力的確較差，根據英國公衛部資料，完整施打2劑疫苗，能對Delta提供81%防護力，但若只接種1劑疫苗，防護力則降為33％。不過全球陸續發現疫苗施打2劑後，隨時間過去對Delta保護力下滑，因此正在研究是否需要在6～8個月後注射加強針。

7.對於防止Delta重症和死亡，各種疫苗都很有效，且是打1劑即具一定效果。這也是他認為台灣追求第1劑覆蓋率還是有其意義的原因。但在Delta時代，打疫苗的意義著重於防止被注射者不容易染重症，過去期待降低傳給他人的風險，在Delta看來已不是如此。

8.在美、英，主要造成此波疫情還是沒施打疫苗的人，特別是重症和死亡者。根據英國研究，打疫苗後還發生「突破性感染」較多無症狀，症狀也較輕，鮮少後遺症與住院。

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