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立委兒「生殖器遭狠踹流血」　陳瑩控：對方找議員喬只賠1萬

▲▼立委陳瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳瑩。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委陳瑩的兒子遭同學欺負，生殖器被狠踹到流血了還手術縫合，她起初想給對方機會，但對方卻都不聞不問還找縣議員談和解只願賠1萬元，令她相當無奈問大家該怎麼辦？

陳瑩昨（6）日在臉書表示，如果你的孩子無緣無故生殖器被狠踹到流血了還手術縫合，而對方只願意賠「一萬元」你會如何呢？更糟糕的是，晚上陪孩子的時候，才發現孩子當時因為傷口剛縫合，還極度疼痛，影響站姿及坐姿而導致尾椎也受傷，而孩子所有的疼痛和注意力都集中在前方下體多於後方的尾椎的疼痛。

陳瑩說，兒子不善表達都沒有特別跟大人提這件事，現在發現了，他才娓娓道來，在那個事件之後，他打球的行動力不如以往，走路也會卡卡，坐到比較硬的椅子也會感覺疼痛和麻麻的。

面對兒子遭受同學霸凌，陳瑩當初原本好心想說給對方一個機會，免得年紀輕輕滿18就留下前科，留了自己的手機號碼給對方的母親，沒想到等了幾個月不來談和解，「說她很忙，直到調解委員會把案件退回地檢署，現在才找『縣議員』要來跟我談和解！」

陳瑩描述，孩子在縫合時的那種疼痛和焦慮到歇斯底里，還有出庭時的緊張和恐懼，甚至到現在有時還會夢到那天的情形，「我實在很揪心」。

陳瑩心疼孩子，「他那麼乖那麼善良，單純到只是想弄懂這位同學為什麼要把一坨衛生紙放在他桌上？」然後說「送給你」，到底這是禮物，還是「又」要他去幫忙丟垃圾？孩子還來不及開口，這位180多公分高的同學轉過身來二話不說就朝著生殖器踹下去，然後就跑掉了。

陳瑩控訴，監視器拍得一清二楚，當時走廊上就他們兩個，然而我不明白那天在地檢署的時候，這位母親還要求檢察官要傳喚他們其他的同學來作證，硬說我的孩子被踢完以後還在笑，「我完全無法理解這位媽媽到底是什麼神邏輯！」

陳瑩應孩子的要求把這件事寫在臉書上，弱勢的孩子更渴望有一份公道！「身為母親的我得好好想一想，剩下一個月可以撤回告訴的時間，和這位只想付一萬元，又以為找縣議員來就可以大事化小小事化無的母親，我該怎麼做才是最好！？」

▼陳瑩在臉書控訴兒子遭同學欺負，下體被狠踹至流血。（圖／翻攝陳瑩臉書）

▲▼陳瑩在臉書控訴兒子遭同學欺負，下體被狠踹至流血。（圖／翻攝陳瑩臉書）

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