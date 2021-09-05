不滿女員工惹事　網咖主管賞她巴掌拿棍戳！還嗆「抓去賣」

網咖男主管不滿女員工，竟掌摑她臉頰還用鐵棍毆打。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

方姓網咖協理只因員工小婷（化名）當班時發生與客人糾紛，竟衝到店內掌摑小婷並拿鐵棍戳肚、打手臂，還怒嗆「台中無法立足」、「把妳抓去賣」。台中高分院審結，認為方男雖已認錯和解，但原審依傷害、恐嚇罪各判3月、拘役30日妥適，最後給予2年緩刑。部分可再上訴。

判決書指出，2020年2月22日上午，方男得知台中復興店員工小婷（化名）當班時，前來探班的一名前同事與店內客人發生爭執，引發其他同事認為「讓她難做人」報告主管。

方男得知立刻到場了解，對小婷心生不滿，竟帶著鐵棍衝到廁所，用手掌摑小婷臉頰，還用鐵棍戳打她肚子，之後又在辦公室拿鐵棍毆打她右手臂。方男在辦公室還嗆說，「不會讓妳在台中有立足之地，店內這一年有發生任何問題都算妳頭上」、「不准私下跟其他同事聯繫，否則也會對其他員工動手」、「把妳抓去賣」等語。小婷因此心生畏懼，到醫院驗傷後報警提告。

方男雖否認有毆打、恐嚇小婷，但當時去探班的前同事證稱，當時看到方男拿棍子氣憤不平的往廁所衝，雖不知廁所裡發生什麼事，但接著就看到小婷哭著出來。之後，她在辦公室也親眼目擊方男有動手毆打並恐嚇小婷。陪小婷去驗傷的林姓友人也證實，小婷當時確實說協理打她。經勘驗小婷傷勢照片及診斷證明，可確認方男確實有毆打、恐嚇她。

台中地院認為方男否認犯行又沒跟小婷和解，依傷害、恐嚇罪各判3月徒刑及拘役30日，可易科罰金。

方男不服上訴台中高分院，表示自己原本否認犯行是因為行使「訴訟防禦權」，不能因為「無罪答辯內容與法院認定事實不符，就給負面評價」；他與被害人也已達成和解並付款完畢，對方也同意不再追究刑事責任，拋棄其餘請求，請求從輕量刑。

台中高分院審理後認為，雖然方男與被害人已和解，但原審量刑妥適，並無輕重失衡之處，最後維持原判，給予2年緩刑，但判決確定後6個月內需支付國庫3萬元。傷害部分可上訴，恐嚇部分不得上訴。

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