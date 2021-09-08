　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

幼兒園老師群組誤傳「激情啪啪片」！釣出老司機家長一句神回

▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲一名幼兒園老師誤將A片傳到家長群組。（示意圖／pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

如果收到老師傳來的A片，該做出什麼反應呢？大陸一所幼兒園的老師日前在向家長分享孩子用餐的影片時，不小心將一部A片一起傳到家長群組內，讓他嚇的趕緊道歉，結果意外釣出老司機家長回應，「我還有更好看的，你要不要？」笑翻不少網友。

綜合陸媒報導，大陸一名怡童幼兒園的楊老師日前在班級家長群組內，分享3部孩子在教室內吃水果的影片，結果不小心誤傳了一部「激情啪啪片」，讓家長看傻，「什麼情況？」、「哦呦，刺激刺激」而他也趕緊道歉解釋，「各位家長，別人丟給我的連結，我不小心點到下載到手機裡面，不知道怎麼發出這種影片，給大家帶來了困擾，再次感到抱歉。」

▲這名老師道歉後，意外釣出老司機家長神回覆。（圖／翻攝自微博）

▲這名老師道歉後，意外釣出老司機家長神回覆。（圖／翻攝自微博）

對此，家長們也紛紛回應，「理解萬歲」、「下次注意就好了，能理解的」，不過一名楊姓家長卻回道，「我還有更好看，你要不要？」甚至自稱自己還儲值成了VIP，笑翻不少網友。

許多網友對於這名老司機家長的回應，紛紛大讚太神、好可愛、經驗豐富、應該看過無數了等，也有網友也分享自己遇過的手滑經驗，「我有次誤傳到長輩家族群，我直接踢了所有長輩」、「我爸有幹過這種事...他傳去我們學校家長的群組...」、「我收過客戶誤傳的」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
璨樹飆長胖「睜開颱風眼」！鄭明典曝恐怖特徵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

幼兒園老師群組誤傳「激情啪啪片」！釣出老司機家長一句神回

爆乳網紅撞臉「年輕版白冰冰」　網一看驚：相似度破百

男帶「媽媽骨灰」來約會！餐後傳「1句話」她嚇瘋...直接斷聯

吃滷味「什麼東西必點」　眾人齊推1類食材：少了它等於缺了靈魂

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

知名滷肉飯婉拒內用+勸戴口罩　遭4煞狠砸翻桌！百塊爌肉全翻

高雄員警「用生命抓超速」網看傻　他跨3米高護欄拍照...長官也嚇到

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

幼兒園老師群組誤傳「激情啪啪片」！釣出老司機家長一句神回

爆乳網紅撞臉「年輕版白冰冰」　網一看驚：相似度破百

男帶「媽媽骨灰」來約會！餐後傳「1句話」她嚇瘋...直接斷聯

吃滷味「什麼東西必點」　眾人齊推1類食材：少了它等於缺了靈魂

主謀等5名被告步入法庭　美國911恐攻「世紀審判」恢復審理

幼兒園老師群組誤傳「激情啪啪片」！釣出老司機家長一句神回

藥廠拒獲准疫苗用於「臨床試驗比較」　恐衝擊疫苗開發

美日韓特使預計14日舉行會談　探討北韓議題

羅傑斯首度對戰味全拚本季首勝　鋼龍隔4個月先發

iPhone 13來了！邀請函「蘋果霓虹燈」夜拍超炫　發表會15日登場

中信特攻超神秘球場曝光　李學林首練大讚：舒適度一流

貝萊德集團投資中國　「金融巨鱷」索羅斯砲轟：悲慘錯誤

人妻約帥男「洗基因」生子！見面大坦白：我老公太醜了

影／ 獵巫社會　未審先判害他一輩子　當司法遇上排山倒海的輿論壓力｜行動法庭 第138集 完整版｜羅士翔 陳偉仁 吳政緯 2021.9.7

嘉玲爸《俗女》遇初戀「吃霸王餐」　老婆「未經同意丟吉他」吵翻天

新奇熱門新聞

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

「烤肉帶什麼」讓人賭爛　

幼兒園老師群組誤傳A片！家長神回一句

爆乳網紅撞臉白冰冰　網驚：相似度破百

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

男帶「媽媽骨灰」赴約　餐後傳一訊息她嚇慘

吃滷味什麼必點　眾人推1類食材

世界第一AV女神出爐驚呆老司機

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

禁慾12年後　正妹重溫性愛有驚人發現

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

女服務生收到高額小費　紙條卻讓她噁

更多熱門

相關新聞

幼兒園群聚　雙北近5千人停課

幼兒園群聚　雙北近5千人停課

新北市幼兒園昨日爆發群聚感染！新北市今（7）日新增7例確診個案，5例來自板橋為幼兒園群聚感染，另外2例來自中和區，為無傳染力之舊案，目前已有5所學校預防性停課；北市也遭受波及，教育局晚間宣布匡列3校4園計619人預防性停課。

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

2生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小、幼兒園「預防性停課」今明清消

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

不只中正、中山！南港某國小+附幼「預防性停課」　北市619人受影響

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮三級

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮三級

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

關鍵字：

幼兒園老師A片家長群組

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

鳳小岳談愛妻引產嘆：生命自有命

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

璨樹開眼飆胖　鄭明典曝恐怖特徵

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

快訊／台彩大樂透中秋加碼！10人「單注中獎」百萬

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

更多

最夯影音

更多
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀
張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面