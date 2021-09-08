幼兒園老師群組誤傳「激情啪啪片」！釣出老司機家長一句神回

▲一名幼兒園老師誤將A片傳到家長群組。（示意圖／pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

如果收到老師傳來的A片，該做出什麼反應呢？大陸一所幼兒園的老師日前在向家長分享孩子用餐的影片時，不小心將一部A片一起傳到家長群組內，讓他嚇的趕緊道歉，結果意外釣出老司機家長回應，「我還有更好看的，你要不要？」笑翻不少網友。

綜合陸媒報導，大陸一名怡童幼兒園的楊老師日前在班級家長群組內，分享3部孩子在教室內吃水果的影片，結果不小心誤傳了一部「激情啪啪片」，讓家長看傻，「什麼情況？」、「哦呦，刺激刺激」而他也趕緊道歉解釋，「各位家長，別人丟給我的連結，我不小心點到下載到手機裡面，不知道怎麼發出這種影片，給大家帶來了困擾，再次感到抱歉。」

▲這名老師道歉後，意外釣出老司機家長神回覆。（圖／翻攝自微博）

對此，家長們也紛紛回應，「理解萬歲」、「下次注意就好了，能理解的」，不過一名楊姓家長卻回道，「我還有更好看，你要不要？」甚至自稱自己還儲值成了VIP，笑翻不少網友。

許多網友對於這名老司機家長的回應，紛紛大讚太神、好可愛、經驗豐富、應該看過無數了等，也有網友也分享自己遇過的手滑經驗，「我有次誤傳到長輩家族群，我直接踢了所有長輩」、「我爸有幹過這種事...他傳去我們學校家長的群組...」、「我收過客戶誤傳的」。

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