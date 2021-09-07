璨樹「路徑南修」還變強！氣象局曝登陸機會　周末逼近可能轉中颱

▲璨樹周末影響台灣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第14號颱風璨樹持續向西移動，中央氣象局最新一報顯示，璨樹路徑稍微往南修正，登陸機會降低，不過預計仍會在周五發布海上警報，過去幾小時璨樹已有增強，接近台灣時可能會達到中度颱風等級。

氣象局預報員趙竑表示，璨樹最新路徑往南修正，今早原先預測是往東南部外海移動、有機會穿過台灣，現在最新路徑修正後，可能會從鵝鑾鼻外海掠過，登陸機會降低，不過仍有機會在周五發布海上警報，陸上警報是否發布則需觀察。

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▲颱風璨樹（右）、康森可能互相牽引，產生藤原效應。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，璨樹在過去幾小時中強度又增強，未來將會持續增強，接近台灣時可能可以達到中度颱風等級，目前璨樹位於鵝鑾鼻東南東方1400公里海上，周末接近台灣東南方的海域，可能影響台灣。

伍婉華指出，太平洋高壓的強弱、第13號颱風康森是否與璨樹相互牽引發生藤原效應，都是後續觀察重點。

而今日到周五天氣穩定炎熱，今日花東都出現37度以上高溫，明日仍會持續炎熱，今晚到明晨新竹以南沿海地區有零星降雨，明早雨勢停止，各地可見陽光，午後中南部、各地山區有陣雨，也可能出現局部大雨。