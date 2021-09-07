高雄百年鼓山舊魚市場變身精品展售中心　農委會拍板補助3千萬

▲高雄百年鼓山舊魚市場將變身精品展售中心。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鼓山區有得天獨厚的港口及多元的海洋休憩形態，已逾百年的鼓山舊魚市場擁有絕佳風光，但因時空環境改變，漁貨拍賣功能盡失還淪為停車場甚至是景觀死角。立委趙天麟攜手高市府推動「高雄市精品產售中心」，今（6）日終於獲得農委會核定補助3000萬，預期改造後農漁產品展售可帶來每年約3億元產值。

高雄市政府擬於今年9月起辦理總經費6000萬元「高雄市鼓山區農漁村產業六級化空間活化轉型示範計畫」，透過立委趙天麟歷經5個多月的爭取，並邀集委會漁業署、高市府及高雄市議員李喬如、簡煥宗等人召開協調會促成，6日終獲農委會核定補助3000萬元，將由市府加速推動鼓山舊魚市改造活化。

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▲鼓山舊魚市場位在第一港口畔，一直是民眾觀景及飽覽大船入港的好所在。（圖／高雄市政府提供）

鼓山舊魚市場位在第一港口畔，興建於1919年，一直是民眾觀景及飽覽大船入港的好所在，然而因時空環境改變，近年宛如廢墟；精品產售中心落成後除可活化農漁產拍賣功能，更可與駁二藝術特區及棧二庫串聯成為觀光廊道，成為旗鼓地區的觀光新亮點。

計畫內容總經費共6000萬元，包括農委會補助款與地方配合款各3000萬元，將於今年9月到10月間進行規劃設計與發包，11月可開始施作執行，預計明年4月完成拍賣場屋頂工程及建築結構安全工程等。

▲大高雄農漁精品展售中心完工示意圖。（圖／高雄市政府提供）

「大高雄農漁精品展售中心」落成後，可望成為高雄市農漁精品最棒的展銷舞台，提供農漁民更多元的銷售管道與據點，預估全年銷售產值可達至少3億元。