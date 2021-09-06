歡迎柯P來選高雄市長　趙天麟撂話：市民專門解決「落跑政客」

▲柯文哲再被爆，是真的有意參選2022高雄市長。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

台北市長柯文哲，6日再被爆是真的有意參選2022高雄市長，秘密便當會對話還被曝光稱「選上高雄就不選總統」。對此，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟表示，高雄市民專門就是來解決這樣子的落跑政客，上次已經有個韓國瑜，這次多個柯文哲，對高雄市民來講一點都不嫌多。

▲趙天麟歡迎柯文哲來選，高雄市民專門就是來解決這樣子的落跑政客。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於今天傳出柯文哲真的要來選高雄市長，趙天麟指出，當全台灣，尤其北部面臨新一波疫情可能破口在進行防堵時候，台北市長柯文哲竟然思思念念思考什麼時候辭職台北市長選高雄，如果傳言為真，真的不可思議、有愧職守，「這樣的做法得不到台北市民，尤其是高雄市民的支持。」

趙天麟接著說，如果柯文哲真的要做這樣子的政治決定，他們感到歡迎，因為高雄市民專門就是來解決這樣子的落跑政客，「上次已經有個韓國瑜，這次多個柯文哲，對高雄市民來講一點都不嫌多，歡迎用民主政治的方式，來解決民主問題。」

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市議員林智鴻則直言，柯文哲根本就不是陳其邁的對手，陳其邁主政下的高雄，市政進展飛快，很多政績馬上看得見，「現在柯文哲嗆聲式的作為，根本是半夜吹哨壯膽，沒有真正的實力，用嗆聲的方式，不足取」。

林智鴻還說，如果柯文哲真的要參選，即刻起就應該辭掉台北市長，來高雄走動開始宣布參選，強調高雄市民一定會讓他感受到高雄市有多不歡迎他來到高雄。