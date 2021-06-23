立委憂免報稅成勞工紓困「隱形門檻」　勞動部允諾一週內給解方

▲民進黨立委林楚茵等人召開「勞工紓困貸款設門檻，底層勞工慘遭排除？！」線上記者會。（圖／取自直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

勞工紓困貸款15日開辦，因申請件數超過原定的50萬個名額，勞動部緊急於18日晚間宣布暫緩收件，民進黨立委林楚茵23日表示，許多低收入而免報稅的民眾，因為查無報稅資料而被拒絕，勞動部允諾，將在在一週內盡快給出答案。

民進黨立委林楚茵、郭國文、鍾佳濱、洪申翰、趙天麟22日上午召開「勞工紓困貸款設門檻，底層勞工慘遭排除？！」線上記者會，並邀請勞動部勞動福祉退休司、財政部賦稅署、金管會等單位列席說明。

林楚茵指出，今年紓困貸款的申請條件之一，為108或109年全年個人所得低於50萬元門檻，然而有許多低收入而免報稅的民眾，卻因為查無報稅資料而被拒絕。

林楚茵說明，勞動部應立即修正指引，並改為以工作證明為審核標準，不要讓報稅資料成為「隱形門檻」，使低收入民眾看的到吃不到。此外，再增加50萬名額是否足夠，勞動部也應趁下一波勞工紓困前通盤檢討。

林楚茵要求，勞動部應將此項建議與訴求，帶到行政院會中討論，並在第二波紓困貸款前修正，絕對不能重蹈覆轍。勞動部勞動福址退休司專門委員邱倩莉專門則允諾，將在一週內盡快給出答案。

洪申翰表示，沒有報稅紀錄並不代表沒有收入，先前衛福部的急難紓困，在收入查證也是先讓需要的民眾簽切結書，再向財政部查驗民眾的收入是否有符合條件，因此在技術上不是做不到。

郭國文指出，今年疫情比去年嚴重，有待紓困的勞工應更多，今年雖然增加了排富條款，但需要用報稅證明證明自己年收入不到50萬，反而導致因疫情收入急減少、歸零或年收入低於20.8萬的勞工朋友，因無保、無報稅證明、且不符銀行聯徵要件而被拒貸。

鍾佳濱認為，要解決問題最快的方式，就是請勞動部對銀行出具函示確認，讓沒有報稅資料者，也可以申請財政部所得清單證明其所得在50萬元以下，以符合勞工紓困貸款資格。

趙天麟指出，去年紓困貸款申請數為110萬4695件，而今年申請數則達110萬9552件，顯見今年疫情影響勞工更為劇烈，若比照去年僅增加50萬名額，恐怕導致許多需要紓困貸款的民眾無法獲得政府協助，因此勞動部應該再增加名額。

對此，邱倩莉回應，勞動部理解無報稅勞工，不能符合勞工紓困貸款申請條件的問題，勞動部會滾動式檢討，不過由於需要跨部會討論，因此將向行政院積極爭取預算。

財政部賦稅署專門委員楊純婷則說，部分民眾108、109年所得低於20.8萬免辦結算申報，若勞動部辦理勞工紓困貸款需要，可以依稅捐稽徵法規定，提供勞動部相關所得資料。

金管會銀行局專門委員朱衛華表示，銀行辦理勞工紓困貸款是依照勞動部指引處理，聯徵中心的要求也是由勞動部訂定，若將來勞動部滾動式調整，銀行都會配合辦理。

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