莊瑞雄疾呼阻絕非法機上盒　學者建議協助通訊業者斷訊

▲民進黨立委莊瑞雄、台灣基進立委陳柏惟舉行「隱身在合法機上盒的盜版問題」 公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄7日表示，今年東京奧運期間，民眾齊心為台灣好手加油，也有許多公眾人物關心比賽，卻遭披露使用有侵權的機上盒觀看比賽，引發台灣社會對機上盒的討論，呼籲政府應建立消費者付費概念，與會學者學者則建議，政府應加強取締機房端，協調通訊業者切斷網路訊號。

民進黨立委莊瑞雄、蔡易餘、台灣基進立委陳柏惟7日上午舉行「隱身在合法機上盒的盜版問題」公聽會，並邀集產官學代表與會，討論非法機上盒問題。

莊瑞雄表示，前一陣子在東京奧運期間，全民齊心為台灣好手加油，也有許多公眾人物關心比賽，卻遭披露使用有侵權的機上盒觀看比賽，引發台灣社會對機上盒的討論，包括經濟部智慧財產局、國家傳播通訊委員會（NCC）、警政署都呼籲民眾支持合法內容，不要使用非法機上盒。

莊瑞雄坦言，「道高一尺、魔高一丈」，民間業者仍然透過各種不同的管道規避，改以零售商、網站協助購買民眾安裝應用程式，導致合法、優質的影音內容遭到威脅，他要求相關政府部門採取積極作為，也呼籲民眾透過合法的管道收看節目。

莊瑞雄強調，天下沒有白吃的午餐，付費本來就是應該要建立的概念，但民眾的想法、動機其實很簡單，因為機上盒舊是個追劇神器，可以把所有頻道上的電視節目、電影、運動等項目一次看完，「不用付費的誰不要」，卻也凸顯出法治層面的不足。

▲民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）



文化大學新聞系教授莊伯仲則指出，市面上的機上盒有一大堆，其中「安博盒子」是裡面最大尾、危害最大的，一般市售的機上盒售價大多為2000、3000元，安博盒子卻要賣4000、5000元，業者將超額的成本、利潤拿來維持盜版的系統，「一般機上盒沒有這種福利」。

莊伯仲建議，法務部、刑事警察局應該與經濟部智慧財產局合作，不只取締販售端，也加強取締機房端，NCC也要協助國內的四大行動通信業者，將非法播出的節目內容斷訊，因為即便是違法影音，也須透過網路傳播，「一發現就應該要斷訊」。

元智大學資訊傳播學系助理教授葉志良也提到，不少機上盒影音內容源於境外網站，以現行的著作權法難以處理，建議仿照《營業秘密法》秘密保持命令概念，賦予法院能有工具阻斷境外影音內容。

對此，經濟部智慧財產局科長陳怡靜表示，智財局日前有邀請法務部、刑事警察局等單位開會，對於現行機上盒的處罰條款，大家都認為已經規範到極致，亦即法律規範是完備的，礙於科技犯罪的技術進步，業者常利用各種規避方式逃避，執法上需要有更高的技巧性。

陳怡靜也呼籲，國人不要購買非法機上盒，助長盜版節目的風氣，將嚴重影響國內的也是產業發展，接下來智慧財產局也會持續關注，再想想也什麼更好的解決方案。

莊瑞雄表示，盜版行為在過去的台灣確實很嚴重，因此看起來有點共業，而台灣走到今天已經是開發國家，因此不應該再有這樣的行為，甚至是走回頭路，不僅對產業會是個衝擊，更會導致以後沒有人願意花巧思，製作品質更高的影視產業，或者轉播任何好的節目。