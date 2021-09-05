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民進黨英系立委聯合發聲　感謝波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗

▲▼波蘭政府捐贈台灣40萬劑新冠肺炎疫苗，民進黨派系「英系」立委羅致政、江永昌、蘇治芬、王美惠、陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、吳玉琴等人紛紛表達感謝。（圖／羅致政提供）

▲波蘭政府捐贈台灣40萬劑新冠肺炎疫苗，民進黨立委羅致政等人表達感謝。（圖／羅致政提供）

記者林銘翰／台北報導

波蘭政府捐贈台灣40萬劑新冠肺炎疫苗，已經由長榮航空在5日上午載運來台，民進黨派系「英系」立委羅致政、江永昌、蘇治芬、王美惠、陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、吳玉琴等人也紛紛在臉書發文，感謝波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗。

波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，在5日上午由長榮航空班機自維也納載運來台，完成通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，待進行後續檢驗封緘作業後再供計畫所列實施對象接種。

羅致政說明，繼立陶宛、斯洛伐克、捷克之後，波蘭是第4個宣布捐贈疫苗給台灣的歐盟會員國， 40萬劑的AZ疫苗今天一早運抵台灣，這是台灣先前捐贈口罩、波蘭捐贈台北市防護衣後，兩國關係友好的重要象徵。

羅致政指出，對於台灣在中東歐地區的關係進展，中國當然大為光火、甚至抗議抵制，但戰狼外交只會引來更多反彈，感謝波蘭在中國霸道的氛圍之下，堅持人飢己飢的精神提供台灣疫苗。

陳明文表示，去年疫情爆發之初，台灣因為曾經為這些國家提供幫助，現在獲得善的回報，在共同的價值上一起互相扶持，這份友誼難能可貴，非常感謝波蘭的慷慨解囊，他要對這樣的義舉表達深深的感謝。

蔡易餘認為，去年台灣捐贈波蘭100萬口罩、5千套防護衣及2萬套手術服，現在波蘭政府知道台灣需要疫苗，於是捐贈疫苗給台灣，代表台灣與波蘭是實在、互相幫助的好朋友，再次謝謝各國政府的協助。

莊瑞雄表示，愈是面對險惡的環境，愈能見證真友誼，​面對全球性疫情的變化，台灣不獨善其身，也分享防疫物資、台灣與世界交友，謝謝來自歐洲好友的支持，由衷感謝波蘭政府的真摯友誼。

江永昌也說，在全球疫情嚴峻、疫苗嚴重短缺之際，這次捐贈是波蘭與台灣在面臨困難挑戰時密切合作的又一例證，也謝謝第一線外交人員的努力，期盼台灣與波蘭能夠持續深化交流、共同扶持打拚，讓友好情誼繼續發展。

蘇治芬指出，從波蘭的歷史來看，也曾被許多國家佔領、統治過，不斷地解體又浴火重生，如今是歐盟、北約、世貿等國際組織的正式成員，波蘭人在經過這麼多波折，仍未忘記自己的語言和文化，最終回歸民主體制，值得台灣借鏡。

吳玉琴則說，去年疫情嚴峻時，台灣捐贈給波蘭100萬片口罩、5000套防護服和2萬套手術服，現在波蘭捐贈給台灣超過40萬劑的疫苗，展現互信互助的堅實友誼，更要感謝第一線外交人員的努力，長期以來促成兩國友誼功不可沒。

▼波蘭政府捐贈台灣40萬劑新冠肺炎疫苗，民進黨立委莊瑞雄等人表達感謝。（圖／莊瑞雄提供）

▲▼波蘭政府捐贈台灣40萬劑新冠肺炎疫苗，民進黨派系「英系」立委羅致政、江永昌、蘇治芬、王美惠、陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、吳玉琴等人紛紛表達感謝。（圖／羅致政提供）

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