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長榮機師群聚案「剩8人待採檢」　陳時中：情況越趨於穩定

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

3名長榮航空突破性感染機師均感染Delta病毒，但案16119以及案16120與首位感染的案16066病毒株並不相同。指揮中心今（7）日公布後感染的2名機師採檢結果，總共匡列315人，目前已完成306人採檢，其中305人陰性、1人陽性，仍有8例待採中。

指揮官陳時中表示，桃園機師情況越趨於穩定，匡列573人中，531人列居家或集中隔離。回溯專案總共匡列283人，目前已有280例採檢陰性，一例檢驗中，2例待採檢，這兩天應該會有完整的結果。

▲▼長榮機師確診關聯圖、案16119及16120接觸者採檢圖、機組員回溯專案採檢情形。（圖／指揮中心提供）

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▲機組員回溯專案採檢情形。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心昨宣布長榮突破性感染機師基因定序結果，繼首例案16066之後，案16119以及案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）也確定感染Delta病毒，本起事件已4人都是Delta病毒。

▲▼長榮機師確診關聯圖、案16119及16120接觸者採檢圖、機組員回溯專案採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼長榮機師確診關聯圖、案16119及16120接觸者採檢圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼長榮機師確診關聯圖、案16119及16120接觸者採檢圖、機組員回溯專案採檢情形。（圖／指揮中心提供）

案16119歸類為澳洲境外移入，是本國籍50多歲長榮機師，8月31日入境後發現喉嚨乾、有痰，9月2日採檢後確診，同住太太採檢陰性。個案一採Ct值30，9月3日二採Ct值18，代表病毒量還在增加，研判是近期感染。

案16120則是歸類美國境外移入，同樣是本國籍50多歲長榮機師，8月31日入境，8月28日曾經有喉嚨癢的症狀，9月2日採檢後確診，9月3日再採，兩次Ct值都是28。同住太太採檢陰性，兒子確診Ct值11。疫調也認定，案16120在PCR結果出來前就長途移動，並和外人聚會，違反機組員加強自主管理規範，長榮經決議開除該名機師。

而案16122是案16120機師的兒子，是本國籍10多歲男高中生，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人（案16120）檢出PCR陽性，由衛生單位安排採檢後3日確診，Ct值11，就讀的台北科技大學附屬桃園農工同班同學、同學家人以及跨班上課同學，都集中檢疫14天，曾進入案16122使用後教室者也要居隔。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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