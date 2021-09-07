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今增8本土「7例在新北」！幼兒園3家長、1歲妹妹也中鏢

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布今（7）日新增8例本土病例，其中7例在新北，1例在台北。新北新增的7名病例，有5例與幼兒園群聚有關，分別為3名家長、1名5歲學童與其1歲妹妹，目前疫調持續擴大進行中。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、臺北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

▲▼0907確診個案。（圖／指揮中心提供）

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▲▼9/7確診個案數以及北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼0907北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計2,849,565例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,832,159例排除)，其中16,047例確診，分別為1,444例境外移入，14,550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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