快訊／台大醫院麻醉師確診！陳時中證實：收到報告「尚未列案號」

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自ETtoday直播）
記者洪巧藍／台北報導
台大醫院今日傳出院內人員確診，身份為一名麻醉師，相關開刀房也受到影響而關閉。指揮中心指揮官陳時中今日說明，確實有收到報告，但尚未列案號，疫調進行中。
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增12例新冠確定病例，當中有8例本土個案，其中5例屬於新北幼兒園群聚。至於台大，陳時中說明，目前初步瞭解該案的Ct值為38、36，目前疫調進行中，還沒有正式進入，但台大已經先向我方報告此事。
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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自ETtoday直播）
記者洪巧藍／台北報導
台大醫院今日傳出院內人員確診，身份為一名麻醉師，相關開刀房也受到影響而關閉。指揮中心指揮官陳時中今日說明，確實有收到報告，但尚未列案號，疫調進行中。
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增12例新冠確定病例，當中有8例本土個案，其中5例屬於新北幼兒園群聚。至於台大，陳時中說明，目前初步瞭解該案的Ct值為38、36，目前疫調進行中，還沒有正式進入，但台大已經先向我方報告此事。
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