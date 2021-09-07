快訊／台大醫院麻醉師確診！陳時中證實：收到報告「尚未列案號」

3名長榮航空突破性感染機師均感染Delta病毒，但案16119以及案16120與首位感染的案16066病毒株並不相同。指揮中心今（7）日公布後感染的2名機師採檢結果，總共匡列315人，目前已完成306人採檢，其中305人陰性、1人陽性，仍有8例待採中。