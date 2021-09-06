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台南奇美醫院1男坐頂樓欲尋短　勇消驚險救回輕生原因曝光

▲林姓男子坐奇美醫院靠近中華路第一醫療大樓頂樓疑欲跳樓，幸好警、消人員處理得宜將他拉下強制保護，解除這場危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓男子坐奇美醫院靠近中華路第一醫療大樓頂樓疑欲跳樓，幸好警、消人員處理得宜將他拉下強制保護，解除這場危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區奇美醫院靠近中華路第一醫療大樓，6日下午3時25分發生一起男子坐在頂樓圍牆邊緣疑似試圖輕生，目擊者嚇壞報警處理，台南市消防局、永康分局據報派員前往救援，由消防隊人員趁林男不注意時，及時將林男從牆邊拉下，帶回派出所安撫情緒，初步調查45歲林姓男子疑因投資失利心情不佳。

▲林姓男子坐奇美醫院靠近中華路第一醫療大樓頂樓疑欲跳樓，幸好警、消人員處理得宜將他拉下強制保護，解除這場危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局6日下午3時25分許據報，永康區奇美醫院靠近中華路第一醫療大樓樓上有人疑似欲跳樓，消防局馬上派遣鹽行等8車17人前往搶救，鹽行車組到達現場後，因雲梯車進不到現場，消防人員原本在大樓下方4樓平臺設救生氣墊，但卻因平台不夠大，現場氣墊無法展開，需要使用小氣墊。

消防人員及永康分局警方發現該名45歲林姓男子，獨自坐在頂樓牆邊，隨時都可能會墜樓，情況十分危急，經永康分局偵查隊小隊長蔡雅男、大橋所所長王棋賝、警員黃冠霖與謝安泰，在現場出言安撫喊話，而後由消防隊人員趁林男不注意時，及時將林男從牆邊拉下強制保護，並帶回大橋派出所持續安撫其情緒。警方初步了解，林男疑因投資失利，心情不佳才會跑到醫療大樓頂樓，全案目前由警方查處中。

▲林姓男子坐奇美醫院靠近中華路第一醫療大樓頂樓疑欲跳樓，幸好警、消人員處理得宜將他拉下強制保護，解除這場危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院指出，據當事人林先生表示，係因其與某大學教授之民間團隊有私人投資債務關係，林先生男表示該院有名胡姓員工為該民間團隊成員，故6日才到醫院表達對該民間團隊之抗議。院方強調，該私人債務糾紛與醫院醫療業務無關，本案當事人與所稱之團隊兩造已進入司法程序，林先生應理性與該團隊解決債務問題，不應無端影響醫療作業。有關醫院員工部分，院方會予以瞭解查處。

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