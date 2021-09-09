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史上最大規模！雙北破百幼童隔離　家長陪關「至少35天」

▲▼熱浪,戶外噴泉,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,紫爆,暑假,小朋友,兒童,缺水,停水,限水,乾旱,減壓供水,節水。（圖／記者李毓康攝）

▲新北幼兒園群聚案延燒，至少有121名7歲以下孩童被隔離，期間需要照顧者陪同。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北幼兒園群聚案延燒，市府衛生局匡列1062人，但其中有121人是小於7歲的孩童，皆需照顧者陪同，可謂史上最大規模幼童隔離，而且若有幼童確診，家長的隔離期間也得跟著拉長，最長恐達35天。

指揮中心7日公布匡列362人居家隔離，其中121人小於7歲。北市衛生局則針對曾去染疫幼兒園的孩童進行再匡列，除了北市4間幼兒園、3間國小，總計7校619人預防性停課，還有169名幼兒園、國小學童和家人預防性隔離。

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指揮官陳時中8日說明加強匡列、預防性隔離等細節，談到可分為「確診者」、「確診者的接觸者」、「接觸者的接觸者」3個面向。若PCR陽性確診，確診者須住院治療，其他人則居家隔離。

陳時中以幼兒園群聚案為例，若幼兒確診，確診幼兒的父母、同班同學即為「接觸者」，須要居家隔離，而未確診的幼兒家人則是「接觸者的接觸者」，仍須預防性隔離，主要考量是萬一其幼兒未來確診，也會因為家長已先被隔離，讓病毒對社區的威脅相對較低。

陳時中說，採取相關措施後，幼兒安全時，家人也會安全；若幼兒不幸染疫，家人不安全，但社區還是安全的，「我們所謂的加強是指多了中間這一條預防性隔離」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中8日說明加強匡列、預防性隔離等細節。（圖／指揮中心）

北市衛生局表示，無論是居家隔離，還是預防性居家隔離，只要是小於12歲的孩子，都需要一名照顧者。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，隔離者及照顧者皆會有居家隔離通知單，可依法請假、申請防疫補助金。

根據指揮中心規定，不論是受隔離者或其照顧者，每人每天將發1千元補償金，而照顧者也需進行採檢，配合每日定期量體溫，房內也需配戴口罩，只有在進食、喝水時才可拿下。

不過，確診幼童治療期間，住在2人一室的專責病房中，需要家長陪同，最快至少也要14天，孩子才能康復出院。此外，孩子出院後，大人還要繼續居家隔離14天，外加自主健康管理7天，等於前後加起來至少要35天的時間。

 

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