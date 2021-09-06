快訊／花蓮突發5.9地震「台北有感」！網驚：晃超大

記者柯沛辰／台北報導
東部海域6日晚間10點發生規模5.9地震，最大震度4級在花蓮，連台北市信義區都有2級。
許多網友紛紛留言，「花蓮超大」、「好大」、「新北有感，好像有點大」、「乾好恐怖」、「搖欸」、「台中好晃」、「台北搖好久」、「怕爆」、「震太久了吧」、「中部山上有感」、「有點暈」。
【第093號 顯著有感地震 地震報告】
發震時間：110年09月06日22時00分26秒
震央位置：北緯23.85° 東經122.08°
震源深度：41.7公里
芮氏規模：5.9
相對位置：花蓮縣政府東南東方 49.4 公里 (位於台灣東部海域)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：鹽寮、水璉、磯崎
3級：花蓮市、太魯閣、和平、銅門、西林、光復、西寶、富里、玉里
2級：秀林、紅葉
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：澳花、南澳、南山
2級：蘇澳、牛鬥、大同、內城、宜蘭市、冬山
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山、奧萬大、玉山
2級：日月潭、國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市
1級：埔里、魚池
● 台中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
2級：霧峰、烏石坑
1級：台中市、大甲、梧棲
● 台東縣地區最大震度3級
3級：成功、長濱、東河
2級：海端、池上、利稻、蘭嶼
1級：鹿野、卑南、台東市、太麻里、達仁
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：大城
2級：員林、彰化市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、大埔、民雄、義竹
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店
1級：烏來、新北市
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹北市、竹東
1級：五峰、峨眉
● 台北市地區最大震度2級
2級：信義區
1級：木柵、台北市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、麥寮、水林
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市、竹南
1級：南庄、鯉魚潭、三義
● 桃園市地區最大震度2級
2級：新屋
1級：三光、桃園市
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：甲仙、六龜、旗山、高雄市
1級：桃源
● 台南市地區最大震度2級
2級：新化、佳里
1級：楠西、永康、台南市
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、滿州
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