　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

村內10多人罹癌！居民怒了「拆除基地台」　鄉民熱議：滿滿既視感

記者趙蔡州／綜合報導

金門金沙鎮何厝村6日有民眾抗議，有電信業者在村內偷偷架設基地台，導致大家陷入罹癌危機，讓10多位村民陸續得癌症，要求「拆除基地台、基地台滾出去」。消息經媒體報導引發關注，也被轉貼到批踢踢引起鄉民熱議，有人說「基地台致癌是謠言吧」，也有人說「支持業者全部拆掉」。

鎮民代表馬自壯表示，民宅早在106年、107年就被偷偷安裝基地台，直到今年2月又增設3座基地台，是有村民發現屋頂多了3個白色物體起疑心，才讓基地台曝光。他質疑，房子沒有使用執照，也沒有建築物執照，質疑明明建築不合法，卻能核准安裝基地台，也痛批為什麼裝不好的東西，卻沒有先跟村民協商。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金門金沙鎮村民抗議業者偷設基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

當地70多位村民6日拉白布條抗議，表示村內短短5年，就有10多名村民陸續患得癌症，包含大腸癌、乳癌、肝癌等等，質疑是基地台讓大家陷入罹癌危機。一名阿姨更在抗議現場怒吼「我老公本來好好的，是被害死」。

NCC為此派專人到場勘驗並接受村民陳情，NCC南區監理處副處長陳永華表示，村內的基地台屬於中華電信的，查證資料是有申請電台執照，但因為民眾對電磁波有疑慮，所以也特地帶儀器來量測，針對設置處所有問題部分，將發文請教權責單位，如果地方政府依法認定不可以設置基地台，NCC將會廢止執照。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

▲NCC派員到場檢測勘驗。（圖／記者林名揚翻攝）

消息經媒體報導引發關注，也被轉貼到PTT引起鄉民熱議，有人說「基地台致癌是謠言吧」、「建議超商有微波爐也要撤掉」、「手機都不要用啊，都有電磁波」、「世界衛生組織都澄清過了，還在怪基地台，笑死」，也有人說「支持業者全部拆掉」、「拆光光啊，不要又罵沒網路信號用」、「全部斷網，三天求裝回來」、「歡迎大家一起回到石器時代」。

其實行政院環保署早在2000年就發布新聞，表示國內基地台電磁波的功率都在國際標準值內，對人體不會造成危害。世界衛生組織2006年5月也發布健康報告，沒有任何證據顯示，基地台電磁波會對人體健康造成負面影響，多數人目前都人手一機甚至兩機，但未在全球任何地方證實會對人體健康造成影響。

【延伸閱圖】
斷訊7天大逆轉！300人狂鼓掌「重啟連線」　里民大會曝抗議內幕
3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰
逼走基地台斷訊！　嘉縣水上鄉「手機訊號回來了」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
怕破口擴散！　台積電晚間發聲
塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會　中國外交部回應了
胯下驚見「詭異肉團」！他啪啪猛撞尬爆　醫切片嘆氣了
村內10多人罹癌！居民怒了「拆基地台」　網熱議：滿滿既視感
北京天安門「突降黑天鵝」　民眾驚奇圍觀
「這地方」連3天發紓困金500元！
桃園大樓驚傳墜樓　新北女15F墜地當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

村內10多人罹癌！居民怒了「拆除基地台」　鄉民熱議：滿滿既視感

【英語多益通】小馬來貘「命名」大賽　英文怎麼說？

待辦清單列一堆更容易掉入「高效率陷阱」　5招擺脫認清自己是有限的

5000組已完售！添好運中秋月餅禮盒加碼2000盒　會員享77折

長榮副機長航廈內「無罩聊天」　公司懲處出爐：1大過＋停飛6個月

「條子鴿」身份遭起底！被爆是北市議員服務處副主任

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆：不登記怪誰

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟　全台累計20件

虎頭蜂神隱成功預言疫情再起　民俗專家曝「這個節日」是關鍵　

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

「女版陳冠希」斜槓演古裝劇　帥T俊美造型曝光...網喊「被掰彎惹」

叫瓦斯被收1100元...他氣炸PO網 店家出面還原：前一桶用了2年多

持身分證就可領500元紓困金！「這地方」11日起連發3天

村內10多人罹癌！居民怒了「拆除基地台」　鄉民熱議：滿滿既視感

【英語多益通】小馬來貘「命名」大賽　英文怎麼說？

待辦清單列一堆更容易掉入「高效率陷阱」　5招擺脫認清自己是有限的

5000組已完售！添好運中秋月餅禮盒加碼2000盒　會員享77折

長榮副機長航廈內「無罩聊天」　公司懲處出爐：1大過＋停飛6個月

「條子鴿」身份遭起底！被爆是北市議員服務處副主任

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆：不登記怪誰

新竹市「蘭媽媽手工肉條」驗出非洲豬瘟　全台累計20件

虎頭蜂神隱成功預言疫情再起　民俗專家曝「這個節日」是關鍵　

清朗燒到中國最大論壇！　「留言功能消失」陸網崩潰：快樂沒了

「細胞簡訊搞得人心惶惶」　陳佩琪：好像簡訊有發就沒事了

快訊／怕破口擴散！　台積電晚間發聲：希望BNT疫苗快點開打

2021下半年運氣最好的4大星座！處女貴人多　巨蟹財富、事業都豐收

《TOKYO MER》結局倒數「0往生者破功」！粉哭喊：這什麼鬼劇本

全球第二大生產國！幾內亞驚傳政變後　鋁土礦價格大漲

中國3大高薪行業之一「逃亡潮」　龍頭房產企業員工年減3成

郭富城古天樂拍片現場出意外！　1人「遭道具車重壓」命危

「台灣藝人何其無辜」　趙少康：小粉紅有事衝著蔡政府來

台中西區五權路、英才路口「飄瓦斯味」　警消確認天然氣管線外洩

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

生活熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

快訊／今增9例本土、7境外！

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

第八輪AZ「9/10上午10點」開放預約　時間到9/12中午12時止！

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

快訊／長榮2機師、機師兒確定染Delta！

裸睡女大生臀部癢！「小強猛竄」她嚇到縫14針

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

更多熱門

相關新聞

村裡10多人得癌症　村民查出真相氣炸

村裡10多人得癌症　村民查出真相氣炸

金門金沙鎮何厝村今（6）日聚集60、70村民拉白布條抗議，因為村民發現村內一棟閒置民宅，在大家不知情的情況下被架設基地台，且今年2月還多裝了3座，導致大家陷入罹癌危機。村民抗議短短5年來，就有10多位村民陸續得癌症，怒吼「拆除基地台、基地台滾出去」，要求還給他們健康生活。

獲Speedtest 5G網速冠軍　中華電信：年底基地台達1.2萬座

獲Speedtest 5G網速冠軍　中華電信：年底基地台達1.2萬座

基地台藏哪裡？9成民眾霧煞煞　「不動產說明書」需揭露

基地台藏哪裡？9成民眾霧煞煞　「不動產說明書」需揭露

因應全台大停電　電信業基地台發電機啟動

因應全台大停電　電信業基地台發電機啟動

大樓赫見「基地台藏水塔」　NCC給答案

大樓赫見「基地台藏水塔」　NCC給答案

關鍵字：

基地台

讀者迴響

熱門新聞

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

快訊／今增9例本土、7境外！

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

快訊／北市「不只1童」去新北染疫幼兒園　中正、中山某公幼即起停課

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面