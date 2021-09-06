村內10多人罹癌！居民怒了「拆除基地台」　鄉民熱議：滿滿既視感

記者趙蔡州／綜合報導

金門金沙鎮何厝村6日有民眾抗議，有電信業者在村內偷偷架設基地台，導致大家陷入罹癌危機，讓10多位村民陸續得癌症，要求「拆除基地台、基地台滾出去」。消息經媒體報導引發關注，也被轉貼到批踢踢引起鄉民熱議，有人說「基地台致癌是謠言吧」，也有人說「支持業者全部拆掉」。

鎮民代表馬自壯表示，民宅早在106年、107年就被偷偷安裝基地台，直到今年2月又增設3座基地台，是有村民發現屋頂多了3個白色物體起疑心，才讓基地台曝光。他質疑，房子沒有使用執照，也沒有建築物執照，質疑明明建築不合法，卻能核准安裝基地台，也痛批為什麼裝不好的東西，卻沒有先跟村民協商。

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▲金門金沙鎮村民抗議業者偷設基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

當地70多位村民6日拉白布條抗議，表示村內短短5年，就有10多名村民陸續患得癌症，包含大腸癌、乳癌、肝癌等等，質疑是基地台讓大家陷入罹癌危機。一名阿姨更在抗議現場怒吼「我老公本來好好的，是被害死」。

NCC為此派專人到場勘驗並接受村民陳情，NCC南區監理處副處長陳永華表示，村內的基地台屬於中華電信的，查證資料是有申請電台執照，但因為民眾對電磁波有疑慮，所以也特地帶儀器來量測，針對設置處所有問題部分，將發文請教權責單位，如果地方政府依法認定不可以設置基地台，NCC將會廢止執照。

▲NCC派員到場檢測勘驗。（圖／記者林名揚翻攝）

消息經媒體報導引發關注，也被轉貼到PTT引起鄉民熱議，有人說「基地台致癌是謠言吧」、「建議超商有微波爐也要撤掉」、「手機都不要用啊，都有電磁波」、「世界衛生組織都澄清過了，還在怪基地台，笑死」，也有人說「支持業者全部拆掉」、「拆光光啊，不要又罵沒網路信號用」、「全部斷網，三天求裝回來」、「歡迎大家一起回到石器時代」。

其實行政院環保署早在2000年就發布新聞，表示國內基地台電磁波的功率都在國際標準值內，對人體不會造成危害。世界衛生組織2006年5月也發布健康報告，沒有任何證據顯示，基地台電磁波會對人體健康造成負面影響，多數人目前都人手一機甚至兩機，但未在全球任何地方證實會對人體健康造成影響。

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