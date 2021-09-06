「村裡10多人得癌症」村民一查氣炸　閒置民宅竟偷裝基地台

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門金沙鎮何厝村今（6）日聚集60、70村民拉白布條抗議，因為村民發現村內一棟閒置民宅，在大家不知情的情況下被架設基地台，且今年2月還多裝了3座，導致大家陷入罹癌危機。村民抗議短短5年來，就有10多位村民陸續得癌症，怒吼「拆除基地台、基地台滾出去」，要求還給他們健康生活。

▲金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

鎮民代表馬自壯指出，這棟閒置民宅早在106、107年就偷偷安裝基地台，今年2月又增加3座基地台，痛斥裝在水塔裡面根本沒人知道，是村民發現民宅上多了3個白色物體起疑心，查證完才發現是基地台。

今天60、70村民拉白布條抗議，當地村民表示，短短5年來，10多名村民陸續患得癌症，有得大腸癌、乳癌、肝癌等等，一名阿姨更在抗議現場怒吼「我老公本來好好的，是被害死」。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

馬自壯說，前屋主把房子賣了、新屋主來了他也不住這邊，但是基地台卻一直增加，況且這棟房子沒有使用執照，也沒有建築物執照，為什麼建物不合法還可以核准安裝基地台？直言「爽是屋主在爽，甘苦是我們」。他更說，這幾年村莊裡面，得癌症過世的長者已經有7-8位，質疑為什麼不好的東西，裝之前沒先跟村民講，還是村民發現後才知道。

▲▼村民抗議怒吼「拆除基地台、基地台滾出去」，要求還給他們健康生活。（圖／記者林名揚翻攝）

NCC為此派專人到場勘驗並接受村民陳情，NCC南區監理處副處長陳永華表示，村內的基地台屬於中華電信的，查證資料是有申請電台執照，但因為民眾對電磁波有疑慮，所以也特地帶儀器來量測。

針對鄉民陳情書提到，設置處所有問題，陳永華表示，這部分願意發文請教權責單位，依據基地台設置管理辦法，如果當地地方政府依法認定不可以設置基地台，NCC將會廢止執照。

▲NCC派員到場檢測勘驗。（圖／記者林名揚翻攝）

不過，馬自壯強調，如果NCC測出來是正常數值，還是會建議他們拆掉，因為這棟房子本身就不合法，要求一定要還給村民健康，務必給他們一個交代。