　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「村裡10多人得癌症」村民一查氣炸　閒置民宅竟偷裝基地台

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門金沙鎮何厝村今（6）日聚集60、70村民拉白布條抗議，因為村民發現村內一棟閒置民宅，在大家不知情的情況下被架設基地台，且今年2月還多裝了3座，導致大家陷入罹癌危機。村民抗議短短5年來，就有10多位村民陸續得癌症，怒吼「拆除基地台、基地台滾出去」，要求還給他們健康生活。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚攝）

▲金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

鎮民代表馬自壯指出，這棟閒置民宅早在106、107年就偷偷安裝基地台，今年2月又增加3座基地台，痛斥裝在水塔裡面根本沒人知道，是村民發現民宅上多了3個白色物體起疑心，查證完才發現是基地台。

今天60、70村民拉白布條抗議，當地村民表示，短短5年來，10多名村民陸續患得癌症，有得大腸癌、乳癌、肝癌等等，一名阿姨更在抗議現場怒吼「我老公本來好好的，是被害死」。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚攝）

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚攝）

馬自壯說，前屋主把房子賣了、新屋主來了他也不住這邊，但是基地台卻一直增加，況且這棟房子沒有使用執照，也沒有建築物執照，為什麼建物不合法還可以核准安裝基地台？直言「爽是屋主在爽，甘苦是我們」。他更說，這幾年村莊裡面，得癌症過世的長者已經有7-8位，質疑為什麼不好的東西，裝之前沒先跟村民講，還是村民發現後才知道。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚攝）

▲▼村民抗議怒吼「拆除基地台、基地台滾出去」，要求還給他們健康生活。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚攝）

NCC為此派專人到場勘驗並接受村民陳情，NCC南區監理處副處長陳永華表示，村內的基地台屬於中華電信的，查證資料是有申請電台執照，但因為民眾對電磁波有疑慮，所以也特地帶儀器來量測。

針對鄉民陳情書提到，設置處所有問題，陳永華表示，這部分願意發文請教權責單位，依據基地台設置管理辦法，如果當地地方政府依法認定不可以設置基地台，NCC將會廢止執照。

▲▼金門金沙鎮何厝村一棟閒置民宅被村民發現安裝多個基地台。（圖／記者林名揚攝）

▲NCC派員到場檢測勘驗。（圖／記者林名揚翻攝）

不過，馬自壯強調，如果NCC測出來是正常數值，還是會建議他們拆掉，因為這棟房子本身就不合法，要求一定要還給村民健康，務必給他們一個交代。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
時光旅人再預言！「9月這3天」將出大事　點名1國有大災難
快訊／機師染Delta、幼兒園確診　蔡英文首發聲
張鈞甯驚爆遭陸新劇除名「戲份全砍」　3電影恐受影響
「村裡10多人得癌症」　村民一查真相氣炸！
快訊／長榮海運5船員確診！停靠10港口曝　國內大港全停過
機師染Delta再爆幼兒園9確診　這縣市出現「高端爽約劑暴打
Tiffany節目放台灣國旗「陸砲轟辱華」　狂翻舊帳：四川地
幼兒園8人確診！醫驚：如預期爆了　他揭這點是「大工程」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山老鼠集團盜伐扁柏檜木　珍稀「鳳尾瘤」市價逾50萬

台南奇美醫院1男坐頂樓欲尋短　勇消驚險救回輕生原因曝光

「村裡10多人得癌症」村民一查氣炸　閒置民宅竟偷裝基地台

高中生「手機放書包充電」起火！全班都不在...隔壁班趕來撲滅

快訊／桃園某社區大樓住戶15樓墜下！民眾目睹嚇傻　警逐層調查中

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

快訊／台南奇美醫院「1男坐頂樓」試圖輕生！驚險半小時被抱下

為了買手機吵架！人妻氣炸離家出走　老公3年找不到人心寒訴離

高雄路燈3年前電死人！陸籍男左手整隻黑　家屬跨海提千萬國賠

花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

「女版陳冠希」斜槓演古裝劇　帥T俊美造型曝光...網喊「被掰彎惹」

山老鼠集團盜伐扁柏檜木　珍稀「鳳尾瘤」市價逾50萬

台南奇美醫院1男坐頂樓欲尋短　勇消驚險救回輕生原因曝光

「村裡10多人得癌症」村民一查氣炸　閒置民宅竟偷裝基地台

高中生「手機放書包充電」起火！全班都不在...隔壁班趕來撲滅

快訊／桃園某社區大樓住戶15樓墜下！民眾目睹嚇傻　警逐層調查中

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

快訊／台南奇美醫院「1男坐頂樓」試圖輕生！驚險半小時被抱下

為了買手機吵架！人妻氣炸離家出走　老公3年找不到人心寒訴離

高雄路燈3年前電死人！陸籍男左手整隻黑　家屬跨海提千萬國賠

花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

雲林全面禁止社區團體中秋烤肉　同住家人可在庭院或空地

脂肪肝還有救！防沉默殺手「要做7件事」：每天喝酒不可超過15g

父撂人攜大束帶質問校長　僅因兒子需要被隔離7天

快訊／下班注意！全台10縣市大雨特報「雷雨狂轟大台北、嘉義」

千億大案伺機而動　海悅：遞延買氣已經發酵

花蓮石雕藝術營成果分享！ 「七星潭下海有什麼」即日起展出

日本「黑潮大蛇行」現身　氣象局長鄭明典分析：冬天偏冷

疫情調降+開學！桃園市區公車加強清消　民眾可安心搭乘

北科附工確診接觸者明再驗PCR　若全數陰性將暫緩全校快篩

梁朝偉「拒演父親」原因曝光：7歲被拋棄　《尚氣》導演1句話說服影帝

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

國中妹離奇失蹤5天　國小女一句話揭恐怖虐殺案

猝睡症斷片竟被脫褲素股　女大生怒告男同學

22歲女模亡！老公爆「暗黑對話」PO她跪地影片

抓政二代闖紅燈吃2申誡　2關鍵打臉條子鴿

警稱抓謝長廷兒吃2申誡　北市警回應

法拉利「國道滑壘」影片曝！護欄橫插駕駛座

早餐店員工戴口罩　警確認過眼神：他是通緝犯

快訊／台中港300噸起重機翻覆！操機員頭骨破裂慘死

22歲嫩模曾控「是他害死的」：吵架就叫我滾

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

更多熱門

相關新聞

狡猾賊躲監視器偷單車　警民扮柯南「以車追人」

狡猾賊躲監視器偷單車　警民扮柯南「以車追人」

金門縣金城分局金城派出所警員日前接獲民眾報案，表示停放於住家附近腳踏車遭竊，不過，由於竊賊行徑狡猾，行車路線刻意迴避監視系統，導致警方追緝困難。經過警民連日找尋，幾天後終於在尋獲失竊腳踏車、掌握到停車時間後，交互比對數十支鏡頭，終於抓到竊賊，依竊盜案函送地檢署偵辦。

豐原太平洋百貨金門特產展　「栗喉蜂虎」帶路

豐原太平洋百貨金門特產展　「栗喉蜂虎」帶路

即／金門宣布9/1解除公務員「禁台令」

即／金門宣布9/1解除公務員「禁台令」

中班男童走失　新手爸警員出手安撫

中班男童走失　新手爸警員出手安撫

「麟洋配」回金門！鄉親英雄式歡迎

「麟洋配」回金門！鄉親英雄式歡迎

關鍵字：

基地台中華電信金門何厝村

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

快訊／今增9例本土、7境外！

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面