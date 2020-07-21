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逼走基地台斷訊！　嘉縣水上鄉「手機訊號回來了」

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▲水上鄉基地台事件。（圖／讀者提供）

▲水上鄉基地台事件沸沸揚揚，地主點頭再延半年。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣水上鄉今年3月有村民抗議基地台新建，導致寬士村、內溪及柳鄉村相繼出現斷訊、訊號微弱狀況，部分居民叫苦連天。經多方協調，民進黨立委蔡易餘服務處20日下午傳達好消息，中華電信、遠傳電台傍晚將恢復訊號。至於台灣大哥大，最快本周恢復。

寬士村舊基地台租約到期，地主去年就決定不再續約，先前也已延期2次。業者拆除舊設備後，準備在新地點新建基地台，不料部分居民不滿與民宅太近，紛紛抗議，最終導致3村斷訊，讓使用網路的居民首當其衝。

▲嘉義縣議員林緗亭與基地台地主續約。（圖／讀者提供）

▲嘉義縣議員林緗亭等人與基地台地主討論續約。（圖／讀者提供）

立委蔡易餘、鄉長劉敬祥及縣議員林緗亭等人近日奔走協調，幾經遊說後，舊基地台地主同意延後續約半年，給業者第三次緩衝時間尋找新地點，也讓訊號先行恢復。

對此，蔡易餘服務處20日也發出好消息，水上鄉寬士村舊基地台中華電信、遠傳電信將恢復訊號，但台灣大哥大當初全部拆光，所以恢復比較慢，最快本周恢復。

▲▼逼走基地台斷訊！嘉縣水上鄉「手機訊號回來了」（圖／翻攝自臉書社團／水上人家®幸福嘉人）

▲嘉縣水上鄉3村20日陸續恢復信號。（圖／翻攝自臉書社團／水上人家®幸福嘉人）

蔡易餘辦公室提醒，電信業者近日將重新在舊址裝設基地台，預計7月底就可以恢復訊號。不過地主只同意延半年，若半年後，找不到新設地點，還是會斷訊。地主希望電信業者盡快找到新建基地台的位址。

不過，有居民擔心，這是最後一次延長半年，半年後依舊需要新的基地台，萬一到時候又有人抗議，很快又會面臨斷訊窘境。目前已經有不少居民組織「水上手機斷訊自救會」，並參與書面連署，盼透過集體發聲，證明手機使用者絕非少數。

▲水上鄉基地台事件。（圖／讀者提供）

▲水上鄉當地民意代表多次會勘基地台。（圖／讀者提供）

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