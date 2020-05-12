斷訊7天大逆轉！300人狂鼓掌「重啟連線」　里民大會曝抗議內幕

記者趙蔡州、唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮柑井里因為居民抗議基地台事件，柑井里12日在當地武當宮召開里民大會，縣議員林庚壬表示，希望業者可以即刻開通訊號，等到未來重設基地台再拆，獲得出席代表與里民全體同意，終結從5月6日開始至今7天的斷訊生活。

里民大會12日晚間7時在武當宮召開，有超過300多位里民趕到現場參加，包含柑井里長陳明桓、鎮長阮厚爵、立委陳秀寶、電信業者代表，還有多名縣議員與鎮民代表全數出席。

▲基地台斷訊「脫軌全世界」，柑井里居民崩潰：「真的很不方便。」（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣議員林庚壬在大會表示，希望業者能先開訊號，即刻起馬上開通，等到未來重設基地台再拆。里長陳明桓詢問現場里民，是否同意業者先重啟基地台，獲得全場里民熱烈掌聲叫好。

電信業者見狀也順應民意，願意配合重新打開訊號，同時也替里長陳明桓解釋，里長只是負責他們與居民之間的協調角色，並非外界所認為的在帶頭抗議基地台。

里民大會最後，和美鎮長阮厚爵主持投票，提問是否反對設置基地台，全場300多人僅1人反對。至於未來基地台會遷移何處，電信業者建議在納骨塔示範公墓附近，後續將另行開會討論確定的位置。

▼重新開通訊號獲里民全體同意，電信業者因此同意立即重啟基地台，終結6日開始至今7天的斷訊生活。（圖／記者唐詠絮攝）