3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰

▲基地台斷訊的話，居民用手機會完全沒訊號。（圖／記者唐詠絮攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

上個月彰化和美鎮才鬧出因為有民眾抗議基地台設立住家附近，最後遭3家電信斷訊。沒想到現在有一位嘉義水上鄉的網友發文求救，說有里民、水上當地大家長帶頭抗議，加上地主不續租，下禮拜水上鄉將會拆掉3支基地台，「看到彰化和美新聞我也只是笑笑而已，想不到這麼快就到我身邊了……」

這位網友在臉書公開社團《嘉義大小事》貼文，說最近某電信在柳鄉村、崎子頭的訊號都相當不穩，投訴客服後，該電信維護工程師卻突然告知「因里民抗議、地主不續租，下禮拜約到，水上鄉會拆3支基地台。」

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消息讓原PO很震驚，畢竟3支中包括往內溪村堤岸最高的基地台，「寬士村、崎子頭幾乎全吃那隻！」並說當時他看到彰化和美的新聞也只是笑笑，沒想到現在居然要親身經歷，而且水上當地大家長3月時還帶頭抗議，「哈哈！苦笑！看來是不是上報被全國網友笑，下週見分明……」也大嘆自己只是想打手機、上上網。

▲電信業者將要拆除基地台。（示意圖／pixabay）

之後網友也多次更新貼文補充進度，首先解釋到目前沒訊號是因為基地台的租約15號就到了，地主已經要求電信業者拆除，「那當時因合約快到，才會去找新的點，才有鄉長那場的抗議，所以後續那個點就沒有了」，但因為村長要找新的設立點一直未果，所以都沒有地方可用。

再來因為地主不續租，所以在15號當天，各家業者就把天線拆了，一個禮拜內更會把塔台拆掉。原PO透露，原本其實可以新舊基地台銜接，但是電信業者找不到新的地方設立，讓基地台建設受到阻礙，「所以我們的問題是比彰化還嚴重的，彰化只是暫時關閉，我們是已經拆了！」

遙遙無期的基地台新址落定，讓他最後無奈在內文提醒其他同鄉人，「建議家中有WIFI的，打去電信公司客服開通手機WIFI通話，以便在家裡接通客戶或親友來電！」如果沒家用WIFI的，也只能自己去跟電信業者簽約了。

貼文引發社團網友議論，「要馬兒不吃草，又要馬兒跑的好，很無言」、「回到3g時代再那邊哭爸 手機沒訊號」、「不要基地台又要訊號」、「有點不曉得在吵什麼的，都已經避開住宅區了。」文章也被轉貼到PTT，鄉民紛紛留言酸，「支持，拆得好」、「好哦！接下來把家裡電器全丟了就真的0電磁波」、「太好了，健康農村生活呢」、「這就是他們要的，居民的完全勝利。」