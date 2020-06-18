　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼基地台斷訊跳回「石器時代」 柑井里12日投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲基地台斷訊的話，居民用手機會完全沒訊號。（圖／記者唐詠絮攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

上個月彰化和美鎮才鬧出因為有民眾抗議基地台設立住家附近，最後遭3家電信斷訊。沒想到現在有一位嘉義水上鄉的網友發文求救，說有里民、水上當地大家長帶頭抗議，加上地主不續租，下禮拜水上鄉將會拆掉3支基地台，「看到彰化和美新聞我也只是笑笑而已，想不到這麼快就到我身邊了……」

這位網友在臉書公開社團《嘉義大小事》貼文，說最近某電信在柳鄉村、崎子頭的訊號都相當不穩，投訴客服後，該電信維護工程師卻突然告知「因里民抗議、地主不續租，下禮拜約到，水上鄉會拆3支基地台。」

請繼續往下閱讀...

消息讓原PO很震驚，畢竟3支中包括往內溪村堤岸最高的基地台，「寬士村、崎子頭幾乎全吃那隻！」並說當時他看到彰化和美的新聞也只是笑笑，沒想到現在居然要親身經歷，而且水上當地大家長3月時還帶頭抗議，「哈哈！苦笑！看來是不是上報被全國網友笑，下週見分明……」也大嘆自己只是想打手機、上上網。

▲▼基地台,天線（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲電信業者將要拆除基地台。（示意圖／pixabay）

之後網友也多次更新貼文補充進度，首先解釋到目前沒訊號是因為基地台的租約15號就到了，地主已經要求電信業者拆除，「那當時因合約快到，才會去找新的點，才有鄉長那場的抗議，所以後續那個點就沒有了」，但因為村長要找新的設立點一直未果，所以都沒有地方可用。

再來因為地主不續租，所以在15號當天，各家業者就把天線拆了，一個禮拜內更會把塔台拆掉。原PO透露，原本其實可以新舊基地台銜接，但是電信業者找不到新的地方設立，讓基地台建設受到阻礙，「所以我們的問題是比彰化還嚴重的，彰化只是暫時關閉，我們是已經拆了！」

遙遙無期的基地台新址落定，讓他最後無奈在內文提醒其他同鄉人，「建議家中有WIFI的，打去電信公司客服開通手機WIFI通話，以便在家裡接通客戶或親友來電！」如果沒家用WIFI的，也只能自己去跟電信業者簽約了。

貼文引發社團網友議論，「要馬兒不吃草，又要馬兒跑的好，很無言」、「回到3g時代再那邊哭爸 手機沒訊號」、「不要基地台又要訊號」、「有點不曉得在吵什麼的，都已經避開住宅區了。」文章也被轉貼到PTT，鄉民紛紛留言酸，「支持，拆得好」、「好哦！接下來把家裡電器全丟了就真的0電磁波」、「太好了，健康農村生活呢」、「這就是他們要的，居民的完全勝利。」

ET快訊
連千毅出席法庭辯論太差　委任律師叫他閉嘴：簡直是弱智、低能
隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒回應了
一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠肺炎返台　中市府改口了　
罕見！桃園7連霸議員賄選判無罪　但仍「當選無效確定」
快訊／全國第一個！　這縣市紓困每人可領「500元現金」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰

女友手機忘在餐廳！店員「笑年欸北敗唷」　他拿回家一看：丟臉死不去吃了

周日追起來！全台「日環食地圖」出爐　5階段觀察重點、時間點一次看懂

隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒了：1天內交出檢討報告

重新定義人與動物關係　靈長類動物學家珍古德獲唐獎永續發展獎

一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠返台　誆穿防護衣...中市府改口了

快訊／全國第一！澎湖縣每人可領「500元現金」　將於7/10以前發放

台鐵貨車溜逸事件初報出爐！運安會定為「重大鐵道事故」要查

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

3個月前猛抗議！嘉義水上手機沒訊號了　居民一問客服「基地台要拆」崩潰

女友手機忘在餐廳！店員「笑年欸北敗唷」　他拿回家一看：丟臉死不去吃了

周日追起來！全台「日環食地圖」出爐　5階段觀察重點、時間點一次看懂

隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒了：1天內交出檢討報告

重新定義人與動物關係　靈長類動物學家珍古德獲唐獎永續發展獎

一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠返台　誆穿防護衣...中市府改口了

快訊／全國第一！澎湖縣每人可領「500元現金」　將於7/10以前發放

台鐵貨車溜逸事件初報出爐！運安會定為「重大鐵道事故」要查

中華醫大幼保系實務專題成果發表　資源回收智能教具獲得第1名

YouBike2.0要花5.7億公帑！ 新北交通局曝秘辛：市府不該被廠商綁架

兩韓聯辦炸毀對比圖曝光！金與正「宣示掌權」不惜代價

一戶開價破3億！三圓年底推正義國宅案　避談入主大同話題

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤備歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」！新店裕隆城商場預計2021年開幕

北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝三個重點：吃到經理發抖

學生「上呼吸道症狀群聚」！　陳時中憂心：大家警戒稍微變低

染病夫妻有特權？丈夫「孟國郭董」身份起底

16歲男友無照挨譙　網美嗆「很多人未滿18開」喊告

即／全國第一！澎湖縣每人可領「500元現金」

新北推「無樁式系統」取代YouBike　網想起oBike

竹北發現十足目虹彩病毒　1207斤螯蝦全毀

十足目虹彩病毒侵台　農委會將召開記者會

暖氣團壟罩「烤番薯」防再飆38度　周五起變天雨區曝

儲蓄險利息=銀行3倍　人妻被推：7月停賣

搶全聯中衛口罩！內行曝「必勝2攻略」網驚呆

一定開罰！「孟加拉郭董」染新冠返台　中市府改口了

更多熱門

相關新聞

台電本季最狂一勝　27分宰電信

台電本季最狂一勝　27分宰電信

本季大肆補強的台電，在季中終結「跨季40連敗」的悲慘紀錄後，16日在例行賽最終戰面對電信，也打出本季團隊最佳一役，在「選秀狀元」楊芷瑜貢獻貢獻本季新高16分、12籃板代表作帶動下，台電終場以74比47贏球，搶下本季第3勝。

承翰爸「胃破7大洞」抑鬱亡！李母將搬離傷心地

承翰爸「胃破7大洞」抑鬱亡！李母將搬離傷心地

女踹警怒嗆：吃屎！「思覺失調」仍判有罪

女踹警怒嗆：吃屎！「思覺失調」仍判有罪

承翰爸今公祭…李家大姊「叩首淚崩」

承翰爸今公祭…李家大姊「叩首淚崩」

關鍵字：

嘉義水上基地台電信訊號嘉義大小事

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝三個重點：吃到經理發抖

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面