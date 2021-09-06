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大專院校實體授課「有6條件」！開學防疫指引曝光：缺一就改線上

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲大專院校開學日在即。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大學將在9月中旬陸續開學，因應疫情關係，日前教育部將「大學開學後防疫指引」送交指揮中心審核。教育部6日表示，已規劃開學指引，實體授課必須符合6大條件，否則將建議採線上授課。

教育部高教司長朱俊彰6日指出，重點規劃各大專校院實體授課6大要件包含，室內80人以下、安全距離1.5公尺以上、固定座位、按實點名、全程配戴口罩和禁止飲食、教室維持通風並定時清消，若無法達到，不得開實體課。目前相關開學指引，已在2日送指揮中心待審。

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▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

朱俊彰表示，教育部還是建議以線上教學為主，但校方若要採實體課，就必須符合上述所有規定，否則建議開學後先採線上教學。另外，有些學校採開學分流、前1－2週線上教學演練或是實體與線上併行等，也是可行的。

朱俊彰強調，學校如要進行教室課程以外的集會或活動，必須對師生進行健康監測，包括進校園要量體溫、實聯制、戴口罩及環境清潔消毒等。而部分大學擬採疫苗接種、PCR或快篩等方式實施管理新生入學住宿的問題，朱俊彰透露，大學可針對新生依法實施體檢，項目各校自理，但體檢不得與入學資格等掛勾，也不得侵害學生受教權。

朱俊彰提到，學校如要找人清消環境，教育部有費用補助。針對線上授課成效，朱俊彰補充，目前大專的線上授課發展相當成熟，各校在教學上能做相對應的處理。

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