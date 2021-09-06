才開學1個月！美兒童染疫數狂飆至20萬　1000學校爆發疫情停課

▲美國開學後兒童染疫的病例大增。此為示意圖，非新聞當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國開學後，兒童確診新冠的病例也隨之增長。兒科學會數據顯示，截至8月26日的一週，兒童佔據了每週新增病例中的22.4%，上週也有約2萬4000名兒童感染新冠肺炎，顯示疫情依舊嚴峻。

綜合ABC與CBS報導，美國兒科學會指出，兒童確診新冠的病例正「呈指數增長」，7月22日那週，美國一週約有3萬8000名兒童染疫，但上週兒童確診數卻飆升至20萬例，顯示兒童患者在過去1個月增加了5倍之多，也讓兒童確診的機率遠高於整個新冠疫情期間的平均水平。

▲德州開學後師生染疫的統計。（圖／翻攝自德州衛生局）

德州衛生局透露，該州在8月開學後，已有5萬1904名學生與1萬3026名教職員確診新冠肺炎；截至9月5日下午，當地一個週末就有345名兒童因感染新冠而住院。衛生局呼籲教育工作者一定要盡快接種疫苗，因為這是保護孩子們不受新冠感染的最佳方式。

《華爾街日報》報導，在美國開學後，全美35個州都出現了因疫情而停課的學校，至少1000所學校暫停實體課程。約翰霍普金斯大學數據顯示，美國至今已有超過3900萬人染疫，死亡人數也已上升至64萬。這意味著美國有1/8的人口都已感染新冠肺炎，而在510名美國人中，就有1人因感染新冠而病逝。

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