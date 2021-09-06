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幼兒園8孩童確診！網驚「才開學6天」超抖：又要停課了嗎

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／資料照片）

▲案16129是幼兒園老師。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日公布，本土病例新增9例，全在新北市，其中1位是幼兒母親，另8位是小朋友。日前長榮機師兒子確診，該高中才開學沒幾天就停課，昨日新北某幼兒園老師染疫，幼兒園也緊急停課，就有網友擔心，之後大學也開學，實在不敢想像之後會怎麼樣。

有網友在Dcard上，以「開學不到一個禮拜，高中幼兒園相繼淪陷」為題發文，提到現在才開學不到5天，結果高中和幼兒園都有人確診，其中，幼兒因為沒辦法打疫苗，所以讓人特別擔心。

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「不明感染源，好不容易降下來，然後第二波疫情報到」、「不敢想像一個禮拜後開學怎麼辦...我們學校還執意實體授課」、「大學就全面遠距吧，還有很多外籍生尚未入境」。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

本站曾報導《新北某幼兒園老師染疫！網見「Ct值」曝最大擔憂：有42個家庭》，文中提到，案16129為幼兒園老師，在採檢確診後所屬幼兒園緊急停課14天，同時採取最高標準防疫方式，讓42名幼兒與10名教職員都居家隔離並採檢。不過仍有不少網友擔心表示，「幼兒園也沒有任何疫苗能打啊」、「小孩會傳染給大人啊，家長再傳出去，還是要驗」。

稍早指揮中心就公布，今日有8位孩童確診、1位幼兒母親確診。就有不少網友得知後表示，「才放完最長暑假，不會馬上要放最長寒假吧」、「天啊！可憐的孩子」、「沒想到才一開學恢復上課就有小朋友染疫」、「又要停課了嗎？我會瘋掉」、「小孩子抵抗力低，這下吃力啊」。

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