總獎金達310萬　第二屆桃園科技表演藝術獎9／20起開放徵件

▲ 桃園市長鄭文燦表示，「超藝力」總獎金達310萬元。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第二屆桃園科技表演藝術獎」今年主題為「超藝力」，市府文化局與教育局、青年局、文化內容策進院等合作單位，6日於展演中心舉行徵件起跑發表會。市長鄭文燦表示，「超藝力」自9月20日至11月20日開放徵件，分為競技組與新秀組，總獎金提高為310萬，歡迎科技藝術創作者踴躍報名參賽！

▲第二屆桃園科技表演藝術獎徵件起跑發表會演出節目。（圖／新聞處提供）

鄭市長表示，桃園自2017年起每年舉辦「桃園科技藝術節」，成為藝術與科技跨界產業交流的重要平台，並於2019年舉辦第一屆「桃園科技表演藝術獎」。為培育科技藝術與表演藝術的跨界創作人才，今年舉辦第二屆「桃園科技表演藝術獎」以「超藝力」為主題，而文化內容策進院也將針對具有發展前瞻性的作品，擇一提供文策院特別獎30萬元，並提供得獎團隊深化發展的資源媒合。

▲廣藝基金會執行長楊忠衡指出，桃園科技表演藝術獎是發掘人才、刺激新作品的最好平台。（圖／新聞處提供）

此外，市府文化局今年獲得經濟部工業局「地方文化特色整合5G 應用與落地計畫」補助，2年共計1.5億元，因此本屆競賽也鼓勵參賽作品加入5G技術應用元素，以符合5G遠距應用的時代潮流。

文化局長莊秀美表示，第二屆桃園科技表演藝術獎「競技組」鎖定具有豐富經驗的藝術家或團體，思考如何與科技對話，提升作品美感，並融入最新科技；「新秀組」則鼓勵全國新媒體、表演藝術相關大專院校學生或應屆畢業生，以及成立5年內的新媒體藝術新秀參與。

廣藝基金會執行長楊忠衡也指出，桃園多年深耕科技藝術，「桃園科技表演藝術獎」是發掘人才、刺激新作品，並讓藝術家觀摩的最好平台，相信將成為台灣未來進步的泉源跟動力，鼓勵所有參賽者透過作品記錄時代的新思想、新變局，讓科技藝術領域更加精采。

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