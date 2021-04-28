2021後山文學獎暨年度新人獎徵件開跑　總獎金超過100萬

▲ 2021後山文學獎暨年度新人獎徵件，總獎金超過100萬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東生活美學館為推廣「2021後山文學獎」與「2021後山年度新人獎」，於28日在台東故事館辦理徵件起跑記者會，現場邀請到國立台東生活美學館李吉崇館長、行政院客委會張躍贏諮詢委員、國立台東大學華語文學系簡齊儒副教授、作家吳當、吳俞萱、洪瓊君，以及屆得獎者林宗翰、周牛莒光先生等人參加。

美學館館長李吉崇表示，後山文學獎自2014年主辦，已經邁入第8年，累積收件數超過3000件，以及近400篇得獎作品，文類亦豐富且多元。今年徵文收件期間自即日起至7月30日止，徵文類別除了原本「在地書寫—新詩、散文類」及「全民書寫—小品文」，首度將「在地書寫社會組散文類」，調整為「短篇小說類」，不僅調整徵選文類，也調高了各獎項的獎金，總獎金更是超過新台幣100萬元。歡迎各方文學創作高手共襄盛舉，透過文字傳遞心中豐富且無限的創意，書寫後山人文風景。

此外，為鼓勵寫作新秀，自2019年起增加設立的「後山文學年度新人獎」，至今已有6本作品出版， 為原本就已相當豐富多元的花東文壇，帶來新的新風景。美學館表示，凡未曾正式出版紙本圖書者，可透過散文、小說、新詩等文體投稿，創作主題不限，將選出優選3名，提供新台幣15萬元獎金作為出版經費，透過與出版社的媒合，為得獎者一圓出版的夢想。

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