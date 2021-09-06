北科附工確診接觸者明再驗PCR　若全數陰性將暫緩全校快篩

▲針對長榮機師確診事件，桃園市建立三層防線，防止Delta病毒進入社區。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對長榮機師確診事件，桃園市長鄭文燦表示，市府跟中央一同建立三層防線，防止Delta病毒進入社區，建立完整的防護網。另外，指揮中心專家會議建議確診者接觸者於明(7日)進行第二次PCR採檢，包含北科附工確診者的同班同學、老師及其家人等，如果PCR採檢結果全數陰性，除非出現症狀，否則將暫緩全校師生進行第二次抗原快篩。

市長鄭文燦6日於市府防疫會議說明，長榮機師確診事件，市府跟中央建立的三層防線，第一層是確診者的接觸者，包括機組員的接觸者、北科附工確診同學的接觸者與其家人，皆入住集中檢疫所；第二層則是包括1,500位長榮機組員與2,656位北科附工師生皆進行PCR檢測。

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第三層為中央流行疫情指揮中心發送110萬封細胞簡訊，收到簡訊者跟確診者活動足跡可能有所重疊，但並非代表有近距離接觸，預防性簡訊主要是希望民眾做好自我健康監測，若出現症狀再前往醫院或社區篩檢站採檢，無須恐慌。鄭市長說，三層防線主要是防止Delta病毒進入社區，建立起更完整的防護網。

鄭文燦提到，經統計9月4日桃園市醫院及社區採檢站共採檢470人、9月5日採檢586人，兩天共採1,056人。

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