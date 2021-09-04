5天3機師突破性感染　都去過這地方！說謊瞞症狀、返台偷聚餐

▲長榮航空3名機師突破性感染。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

長榮航空5天內爆出3名已完成疫苗接種的機師確診，其中案16066確認染上Delta病毒，指揮中心高度懷疑案16119以及案16120同受Delta感染，而3人都曾到過芝加哥外站並入住當地旅館。指揮中心下令，芝加哥航線機組員都需要居家檢疫14天。

案16066在8月底確診後，昨（3）日又傳出2名50多歲的長榮機師（案16119、16120）染疫，但因案16066接觸者採檢皆為陰性，研判與2人關聯低，不過3人都曾飛派美國芝加哥，昨確診的2名機師搭乘同班機從澳洲回台，其中案16120在8月28日就出現喉嚨癢症狀，歸類在美國境外移入，案16119則被認定在澳洲染疫，目前仍在釐清芝加哥航線感染源。

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▲確診機師關聯圖。（圖／指揮中心提供）



長榮航空表示，其中1機師在8月26日從芝加哥返回台北後，於7天的加強型自主健康管理期間與朋友餐敍，並在8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，已出現相關症狀，卻未確實填寫健康聲明書。民航局約談後如確認違規，將依傳染病防治法開罰，最低可罰10萬元且沒有上限。違規機師據傳已提出退休申請，長榮預計今（4）日召開紀律評議委員會進行議處，可能會將該機師開除。

另外，案16120就讀高中的兒子案16122也確診，且Ct值11病毒量高，具有高度傳染力，導致桃園北科附工緊急停課14天，全校PCR採檢居隔2845人，引發全國恐慌，就怕疫情又回到爆發原點。為了防堵Delta侵台，指揮中心已要求長榮針對芝加哥外站管理加強檢視，有到過的都需要居家檢疫14天。