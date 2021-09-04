Delta爆搶買潮？直擊好市多「逛夜市人潮」曝光　竟要鑽縫才能走

▲直擊好市多人潮，結帳等超久！（圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛、曾筠淇報導

本土一周內驚現3名機師「突破性感染」，目前桃園、新竹縣市升至「強化二級警戒」，就怕機師父子檔染上Delta大魔王，全台民眾人人自危。《ETtoday新聞雲》也直擊好市多狀況，發現今（4）日人潮比以往假日更多，彷彿是「像逛夜市的人潮！」

記者直擊好市多北投店，光是掃實聯制就大排人龍，其實以往很快就能進場，但今日不知怎了，人潮竟排到停車場，目測前方有50人排隊乖乖等待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

順利進到賣場後，映入眼簾就是人山人海的景象，彷彿「像逛夜市的人潮」，儘管現場店員會不斷呼籲保持安全距離，但實際情況根本很難拉開距離，移動採買過程要鑽縫隙前進，不然就等前方民眾走動，才能往前走，尤其牛奶冷藏區、生鮮區擠最多人，記者迅速採購完畢後，到了結帳區又是惡夢一場，足足卡在人龍中，約5分鐘才順利結帳完畢。

▲採買民眾太多，很難保持防疫距離！（圖／記者曾筠淇攝）



由於確診機師父子倆（案16120、案16122）高度疑似染上Delta病毒，不過目前基因定序尚未出爐。最新消息指出，長榮航空今日開會決議開除該名機師，認為案16120機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，對案16120機師做出免職處分。

▼店員不時消毒購物車，也讓民眾多一分安心！（圖／記者曾筠淇攝）

