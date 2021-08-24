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社會 社會焦點 保障人權

他藏深山獵台灣一級珍寶　每公斤8千元！黑衣人守48hrs蚊子吃到飽

記者陳崑福／屏東報導

高雄市陳姓毒品通緝犯躲在高雄市杉林區獵捕一級保育類保育類食蛇龜，保大總隊第八大隊獲悉，會同屏東林管處、旗山警分局人員在深山埋伏兩夜才將他逮獲，被蚊蟲咬得手腳全是紅豆疱。

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處人員救出被抓的食蛇龜 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處人員救出被抓的食蛇龜 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處人員救出被抓的食蛇龜 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處人員救出被抓的食蛇龜 。（圖／民眾提供，以下同）

安七總隊第八大隊接獲民眾報案指稱有人於高雄巿杉林區獵捕一級保育類食蛇龜，伺機販賣以換取金錢，多次會同屏東林管處及旗山警分局人員前往查緝。

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處人員救出被抓的食蛇龜 。（圖／民眾提供，以下同）

▲保七總隊第八大隊會同屏東林管處人員救出被抓的食蛇龜 。（圖／民眾提供，以下同）

但53歲的陳姓通緝犯相當狡滑，只要看到陌生車輛進出就躲了起來，致多次查緝均未查獲；經向法官聲請搜索票，於22日再度入山查緝，查緝人員讓車輛開進來後就離開，另一部分人員躲在草叢內，讓陳男失去戒心。

昨(23)日一早，查緝人員看到陳男返回山內工寮，立即進行逮捕，在其私有工寮查獲台灣瀕臨絕種一級保育類野生動物「食蛇龜」5隻，帶回調查。

據悉，陳男被抓後，頻頻詢問「我躲了1年多，你們怎麼查出我的藏匿處的？」並供說，抓到食蛇龜後，每天以蝸牛及生雞肉飼養於籠子內，警方訊問發現食蛇龜市場相當搶手，每斤賣到5~8000元不等，將陳嫌押解橋頭地檢署歸案，並將一級保育類食蛇龜送至屏東科技大學收容安置，後續將擴大追查收購食蛇龜集團，全案依涉嫌野生動物保育法函送偵辦。

保七總隊第八大隊與屏東林區管理處共同呼籲，保育類野生動物未經主管機關同意，不得輸入、輸出、買賣、陳列、展示、繁殖。食蛇龜屬於臺灣一級保育類野生動物，並且為本土唯一的陸棲性淡水龜，在生態保育中具有維護自然平衡及生物多樣性的重要功能，民眾切勿非法獵捕、宰殺 ，違者恐涉野生動物保育法，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。

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