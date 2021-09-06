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國高中學生獨享「3天疫苗假」　教育部解釋原因了

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲有網友好奇，成人的疫苗假只有2天，學生卻可申請3天疫苗假。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳致平／台北報導

中央疫情指揮中心宣布，9月23日起開放學生施打BNT疫苗，教育部也陸續發函給各縣市政府及學校，施打對象為高中生先打，接著是國中生。教育部長潘文忠表示，學生接種疫苗後如有不良反應可請3天疫苗假，必要時得以延長，且不列入出缺席紀錄，家長如需請假照顧，亦可申請防疫照顧假。

教育部表示，接種疫苗對象為全國國中、高中、五專前三年及110年9月1日前滿12歲至未滿18歲學生，學生疫苗接種方式則分為三種，主要為校園集中接種，若學生因特殊情況可至醫療院所接種、或者至疫苗預約平台預約接種。

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相較於成人打疫苗可申請2天疫苗假（接種日起至接種次日24時），學生卻可申請3天疫苗假，引起不少討論。

據《中時新聞網》報導，教育部主任秘書廖興國則回應，依衛福部的公布資料顯示，12至18歲學生打BNT疫苗，產生副作用的比例較其他年齡層高，因此考量年輕人施打後反應較激烈，因此給予3日疫苗假（含接種當日）。

教育部強調，此次疫苗接種服務不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇是否接種。家長及孩子請詳閱疫苗學生接種須知，並在接種評估暨意願書上簽名，才予以施打疫苗。此外，教部也呼籲，接種疫苗後，仍需做好個人防疫措施，是否選擇接種疫苗，都要相互尊重。落實社交距離及做好個人衛生防護，讓校園整體防疫更加完善周延。

▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生疫苗假說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

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