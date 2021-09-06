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3機師打完2劑疫苗仍染Delta！「突破性感染」7大QA一次看懂

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，民眾有症狀可進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮機師確診新冠肺炎，民眾有症狀可進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／綜合報導

長榮航空日前爆發3名機師「突破性感染」，家人也確診，皆確認為是Delta變異株。突破性感染是什麼？如何避免染疫？《東森新媒體ETtoday》為您整理了7大QA，帶您來一起了解。

Delta病毒在全球大流行，比起Alpha變異株，Delta傳染力更高、更致命，若Delta病毒進入社區，解封之路恐將遙遙無期。長榮航空3名機師在接種完兩劑AZ疫苗滿14日後，仍「突破性感染」，機師兒子也確診，今指揮中心公布基因定序結果，皆為Delta變異株，讓外界憂心疫情將再次擴散，指揮中心也宣布延長二級防疫警戒至9月20日。

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Q1：突破性感染是什麼意思？
A：突破性感染是指完整接種疫苗滿14日後，已經具有完整保護力者，卻仍感染新冠肺炎。

▲長榮機師足跡橫跨多縣市，民眾相當擔心疫情爆發。（圖／環保局提供）

▲長榮機師足跡橫跨多縣市，民眾相當擔心疫情爆發。（圖／環保局提供）

Q2：發生突破性感染是因為疫苗沒有用？還有必要打疫苗嗎?
疫苗保護力不是100%，且疫苗保護力會隨不同疫苗或病毒變異株有所差異，所以即使接種完兩劑疫苗，產生完整保護力後，仍然有機會感染新冠肺炎。

「突破性感染本來就是可能出現的！」前台大感染科醫師林氏璧強調，根據國外研究，突破性感染發生率約為千分之2，但「不能只放大這個2，忘記那998人沒有染疫」，此外，相較沒有打疫苗的人，完整接種疫苗者即使染疫，症狀會比較少，疫苗仍能提供保護力、防止重症、住院及後遺症。

小兒急診科醫師吳昌騰日前也曾提及，完整接種兩劑輝瑞疫苗者，針對Delta變種病毒有88%保護力，如果只有接種一劑疫苗，保護力只有33%，若打兩劑AZ者，預防因Delta變種病毒感染出現的症狀效力為60%。

▲疫苗能提供保護力、防止重症、住院及後遺症。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫苗能提供保護力、防止重症、住院及後遺症。（圖／達志影像／美聯社）

Q3：哪些人會發生突破性感染？
林氏壁提到，有研究發現，60歲以上年長者、肥胖者、生活在貧困地區者，較容易發生突破性感染，因此台灣「在一定的覆蓋率後應該要回頭衝第二劑覆蓋率了，且可能該從老人家，肥胖者開始。」也要考慮施打加強針應對。

Q4：突破性感染者有傳染病毒的能力嗎？
A：有，根據統計資料，突破性感染者病毒量仍可能偏高，具有傳染風險。長榮航空機師案就是「突破性感染」後傳染給家人。

不過林氏壁也說，在出現突破性感染人群中，和未打疫苗者相比，有2倍機會即使感染也是無症狀，特別是在60歲以上老人，「這個對於個人來說應該算是好事，但對整體防疫來說比較麻煩，就是無症狀感染者比例變多。」

Q5：目前台灣有突破性感染嗎？
A：有，指揮中心統計，從7月2日至9月3日有249例境外移入，其中41例都是突破性感染，本土則有8例。

▲打疫苗者若染疫，無症狀機率較高。（圖／路透）

▲打疫苗者若染疫，無症狀機率較高。（圖／路透）

Q6：突破性感染者都打什麼疫苗？
A：各類疫苗都可能發生突破性感染，境外移入的41人中：
AZ：12人
BNT：11人
嬌生：4人
國藥：4人
莫德納：3人
印度自製Covaxin：2人
俄羅斯自製衛星5號：1人
科興：1人
智飛：1人
AZ+莫德納：1人
2劑AZ+BNT：1人
本土的8例均為AZ

Q7：想避免突破性感染要怎麼做？
A：家醫科醫師陳欣湄建議，想要降低病毒傳染，就要完整接種兩劑疫苗，提升疫苗覆蓋率；國外研究也建議，疫苗對Delta病毒有很好的保護力，建議民眾應盡快打完兩劑疫苗。

指揮中心則強調，完成疫苗接種後，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

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