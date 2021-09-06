Delta來襲！學者籲疫苗1、2劑同步開打　「捨類別、依年齡」

▲詹長權舉新加坡為例，過去28天內，完成兩劑接種疫苗的感染者的重病或死亡比例為0.9%。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣截至目前已有4人確診Delta病毒，台大公衛學院教授詹長權今（6日）在臉書呼籲，因應delta來襲，新冠疫苗一劑、二劑要同步接種，若第一劑和第二劑接種覆蓋率落差太大，可能會變成防疫缺口，這篇發文更讓台大醫院院長吳明賢也認同按下了讚。

詹長權說，原本想法是以延後第二劑接種時程來爭取購買更多疫苗來補上第二劑接種所需要的疫苗量，但8月份疫苗到貨量不如人意，加上delta變異株這一個新冠病毒新敵人兵臨城下，有必要調整接種策略來因應這一個新情勢。

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▲詹長權建議，接下來1、2劑疫苗應同步施打。（圖／記者林敬旻攝）



詹長權表示，台灣接下來的疫苗接種可以從2021年9月1日到12月31日為止的4個月內預期可獲得的疫苗總劑量來規劃（500萬AZ+850萬BNT+150萬Moderna，或更多)，未來16週的接種計劃建議如下：

1、第一劑、第二劑同步施打

2、排序依年齡、捨類別

3、第一劑接種從40歲起向下、向上逐歲依序擴大，疫苗種類以AZ為主，其次為BNT，最後是Moderna

4、第二劑以年齡由高到低依序擴大，同牌疫苗接種（AZ+AZ，Moderna+Moderna，BNT+BNT)、不同牌疫苗混打並行(AZ+BNT，AZ+Moderna)

▲詹長權說，台灣新冠疫苗第二劑覆蓋率約4%。（圖／記者湯興漢攝）



詹長權指出，如果第一劑：第二劑以1：1的比例分配，到年底朝1750萬人一劑接種，800萬人二劑接種的目標邁進。如果第一劑：第二劑以1：2的比例分配，到年底朝1500萬人一劑接種，1000萬人二劑接種的目標邁進，要讓這樣子的接種計劃順利，如果有可能的話，最好再到國際市場去搶購2000萬劑疫苗供今年使用。

詹長權接著提到，台灣新冠疫苗到9月3日為止，第一劑的覆蓋率約44%，但是第二劑的覆蓋率約4%，第一劑和第二劑接種覆蓋率的落差太大將是面對delta疫情的一個要改變的防疫缺口。

▲詹長權強調，1、2劑接種覆蓋率落差太大，將是面對delta疫情的一個要改變的防疫缺口。（圖／記者湯興漢攝）



詹長權認為，若以新加坡的真實世界資料來判斷，加快第二劑覆蓋率將可以大幅度降低delta新冠肺炎病人需要氧氣治療、進加護病房、死亡的風險，根據新加坡正在持續中的這一波delta新冠肺炎流行的真實世界證據顯示，幾乎所有完全接種疫苗的人在感染時都不會患上嚴重疾病（病人需要：氧氣治療、進加護病房）或是病人，除非他們原本就帶有讓他們更容易感染新冠肺炎的疾病。

詹長權最後表示，新加坡在過去28天內，未接種疫苗的感染者的重病或死亡比例為6.7%，而完成兩劑接種疫苗的感染者的重病或死亡比例為0.9%，只接種一劑疫苗的感染者的重病或死亡比例為5.1%。