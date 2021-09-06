郭台銘曝「週週有疫苗到」！陳時中證實：近期供貨穩　BNT第9輪有望

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今早透露，9月下旬起「週週都會有疫苗到貨」，指揮中心指揮官陳時中下午也談到，近2個月疫苗供貨是蠻穩定的，但詳細情形還不能確定。

郭台銘日前親赴歐洲催貨BNT，今清晨結束14天的隔離正式出關，他表示，九月中下旬後，週週都會有疫苗到貨，他還對媒體比愛心向眾人問候。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭台銘比愛心。（圖／記者楊詩益攝）

首批93萬劑BNT疫苗在9月2日順利抵台，陳時中曾在記者會上表示，希望第二批疫苗抵台時能與郭台銘一起接機，對此，郭台銘今也在臉書回應，「目前並沒有這樣規劃，避免勞師動眾，疫苗能到最重要！」

而對於郭台銘稱BNT疫苗將「周周到貨」，陳時中在今下午疫情記者會中分享，近兩個月來，疫苗供貨時程有比較穩定，「但不敢確定一定是這樣」。

▲BNT。（圖／食藥署提供）

此外，陳時中今被問到第九輪是不是打BNT？他直言「對，有這可能。」而針對BNT混打，他也鬆口，混打方向是有可能，但對象還沒有決定。

目前93萬劑BNT疫苗正在封緘檢驗，預計會讓12至17歲學生接種，主要是在校園造冊施打，如果是沒有學籍的學生，可自行上疫苗預約平台登記預約，另外也開放18～22歲對象到登記平台做意願登記，相關年紀打到可能性很高。