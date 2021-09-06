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男大生「結婚1小時」就後悔！結婚「理由曝光」...網傻眼：太離譜

▲婚禮,結婚,新娘,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男大生結婚一小時就後悔，但結婚理由更是離譜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者陳妙津／綜合報導

根本把婚姻當兒戲！大陸一名大學生結婚一小時就後悔想離婚，但女方不同意，男大生因而訴至法院，雙方對簿公堂，女方認為男大生根本在騙婚，要求賠償30萬元人民幣（120萬台幣），法院最後駁回男方請求。新聞一曝光，立即引發大陸網友熱議，一度登上微博熱搜第一名。

綜合陸媒報導，1995年出生的項姓男大生，目前還在就讀昆明某職業學院，他的父親到某牙醫診所看診時，結識了1997年出生的護士陳姓女子，因為相當滿意，便將陳女介紹給兒子認識，項姓男大生和陳女也因此墜入愛河，戀愛數月後，兩人在昆明市呈貢區辦理結婚登記。

沒想到項姓男大生結婚短短一小時後便想離婚，但因妻子不同意，項姓男大生就直接向法院遞交離婚請求，還稱「與妻子在結婚前就已經分手」、「2人早已感情破裂」，之所以會結婚是因為「女方在分手期間多次發訊息騷擾並刺激他，所以他才作出了草率決定」，向父母謊稱學校需要戶口本，拿到需要戶口本領取的結婚證。

▲陳女認為被騙婚，要求30萬人民幣賠償。（圖／翻攝自微博）

▲陳女認為男方根本是在騙婚。（圖／翻攝自微博）
陳女則認為男方根本在騙婚，對自己的身心造成巨大影響，因此要求對方賠償人民幣30萬( 約合台幣128萬元)，並依法追訴丈夫及公公汙衊自己的不良行為。法院審理後表示，雙方確實曾談過戀愛，具有一定感情基礎，原告並不能舉證夫妻感情破裂，或證明雙方有調解無效應該離婚的情形，因此駁回項姓男大生的離婚訴求。

網友看了則傻眼表示，「95年出生的男大學生也已經是26歲的成年人了啊，為自己的行為負點責任好不好，跟人結完婚推卸責任說都是因為對方騷擾自己才草率同意結婚，這也太離譜了！」、「過家家呢」、「感情當場破裂了」、「我看不懂但我大受震撼」、「所以分手了幹嘛要結，都腦子不清醒，意氣用事的人，只能說現在糾纏在一起是活該。」。

還有不少網友倡議起「結婚冷靜期」，「離婚冷靜期根本沒用，結婚冷靜期才是最重要的」、「事實證明需要結婚冷靜期 」。

 

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