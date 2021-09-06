他路邊撿金紙回家！1個月後阿嬤慘死街頭...民俗專家曝下場

▲殯葬業者在節目上分享自己小時候的離奇經歷。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

圖文／CTWANT

老一輩常說路邊的紅包不要撿，其實路上來歷不明的東西，最好都不要亂碰，以免招致不祥。殯葬業者張家誠在《震震有詞》節目中表示，自己小時候不懂事，亂撿路邊香銀紙，疑似因此使得阿嬤一個月後遭遇車禍身亡。而民俗專家一玄老師則指出，張家誠當時的行為叫做「撿金」，犯了傳統習俗的大忌，「我們根本是不能去撿它的。」

張家誠在《震震有詞》節目上分享自己小時候的經歷說道，大概國小四年級時，大人常會在初一、十五於家中門口拜拜，也就是俗稱的「犒軍」。自己小時候常常會調皮的搶著點香、燒紙錢。某次，他看到路邊有一袋金銀紙，旁邊還有香，以為是沒燒完的紙錢，竟將其拿回家，媽媽看到後臉色大變，作勢要打自己還怒罵，「你撿那個做什麼，趕快拿回去那不要撿。」

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沒想到，事情發生還不到一個月，某天張家誠的奶奶要過馬路到對面去倒垃圾時，在回返途中竟遭到1名騎著機車趕著上班的中年人撞上，送醫不到一個禮拜就不治身亡。張家誠表示，當時家中辦喪禮，他還夢到自己的阿嬤牽著1名穿著灰色條紋西裝的老人，兩人微笑的和自己揮手道別；夢醒後他將這件事告訴媽媽，才確定那位老人就是自己的阿公。事後，張家誠一直對於阿嬤是否是因為自己亂撿了那袋金銀紙才遭致厄運而耿耿於懷。

對此，一玄老師則肯定的，確實是因為張家誠亂撿東西，才會招來災難。一玄老師解釋，一般人在外看到路邊有放金銀紙以及香等物品，絕對不能去撿，「那叫『撿金』，就是類似這個人家要把災難丟掉，我又把這個災難撿回到家裡面來。」

▲一玄老師提醒，路邊的金銀紙千萬不要亂撿，否則恐將招來厄運。（圖／翻攝自震震有詞YouTube）

一玄老師也點出，「犒軍」應該是將家中的神明廳的桌子往前挪，「供品擺放好後朝外面拜，點三炷香請主神媽祖娘娘或者是關聖帝君，調請祂的兵將回來犒宴，這才是對的。」一玄老師指出，若是在門檻外面去拜門口，就猶如七月拜好兄弟一般，加上當時張家誠在外亂撿金銀紙回家，才會將禍事招入家門，導致意外發生。

※民俗說法，僅供參考

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