鬼門關「5星座」財運大開！第1名獲好人緣加持偏財運爆棚

▲小孟老師透露有5個星座在鬼門關後財運大開。（圖／翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書）

圖文／CTWANT

今（6日）是農曆7月30日，也是鬼月的最後一天，星座專家小孟老師透露，在鬼門關閉、好兄弟回到陰間後，有5個星座將財運大開；其中第一名的星座，將因為好人緣幫助事業運，讓財運滾滾來，不少意料之外的好運會從天而降，一起來看看有那些星座上榜吧！

第五名：天蠍座

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鬼門關後天蠍座的朋友偏財運非常好，工作若是從事業務方面的人，容易透過客戶的關係不斷幫您帶來新客戶，讓您人迎春風業績也跟著蒸蒸日上。

第四名：天秤座

天秤座的朋友鬼門關後，正財、偏財運勢都很棒，尤其在自己本業上會越來越發光，受到長官注目，可以在此時好好發揮自己的專長，提升自己的價值感，將有加薪的機會，恭喜你。

第三名：獅子座

喜歡廣結善緣的獅子座在鬼門關後，將會受到身邊很多朋友的回饋與幫助，尤其是過去曾接受過獅子們幫助的朋友，在今年下半年開始都會紛紛回籠，而且還會告訴你很多賺錢的機會。

第二名：射手座

鬼月後射手座的工作實力會越來越穩紮穩打，而且因為你們平時都會做一些可靠型的投資規劃，所以在鬼月後你們可以順順利利的獲得很多被動性收入。

第一名：處女座

恭喜處女座的朋友在鬼月後財運大開，擋都擋不住！尤其是在人緣方面更是好到爆棚，會因為遇上欣賞你們能力的人給你許多發展機會或者賺錢管道喔！星座處女座的人將會有種莫名好運的感覺，沒有想到的好事，或者偏財都會降臨在你們身上！

建議處女座的朋友可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠、又有能力的人力資源或管道可以幫助你們喔！

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