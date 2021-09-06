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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

支持「打2劑疫苗就不管制」　柯文哲：驚弓之鳥過生活「撐不了幾年」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日公布，新增9例本土確診，全部分佈在新北市，皆與日前公布的新北幼兒園老師確診（案16129）有關。針對疫情，台北市長柯文哲6日表示，終究要用美、英、新加坡戰略，就是每個人打2劑疫苗，接著就不管制，「如果要驚弓之鳥過生活，我覺得撐不了幾年。」

台北市政府6日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對北市中秋節烤肉指引、北市施打青少年BNT疫苗計劃、黃珊珊5日爆有解隔個案回社區後才得知是Delta病毒、新北市幼兒園爆發群聚感染事件、傳柯文哲要選高雄市長等問題做回應。

針對長榮機師染疫，中央發出百萬封細胞簡訊，導致雙北篩檢站湧入眾多人潮，柯文哲提及，痛定思痛，現在細胞簡訊是靠近就發送，但以北市來說，一條街的店舖就有好幾家，但也不一定有走到那家店裡面；老百姓應該要反省一遍，如果不要讓中央一次發110萬封細胞簡訊，也許實聯制要做的更落實，如果大家不確實，那也只好如此。

柯文哲提及，比較麻煩的是大賣場，常常只有一個入口有QRcode，但一天有好幾千人會進去，如果都是同一個QRcode，那效果到底如何？這點他不知道，只是如果大家不想再接到一百萬封細胞簡訊，唯一辦法就是落實實聯制，而賣場這種出入口恐怕要思考一下。

由於柯文哲日前曾拋出，要取消北市7家免費PCR醫院的政策，現在是否仍有此考量？柯文哲回應，PCR一次費用為3000元，做1000次就300萬元，做1萬次就3000萬，「老實說每天這樣做幾千名，我都不曉得到時候這筆帳怎麼算？我相信健保署還沒算到PCR的費用年底如何結算？幾十億，搞不好上百億！」

柯文哲說，也許終究還是要用英國、美國、新加坡戰略，讓每個人打滿2劑疫苗，然後就不管制，搞不好比較實際，「如果要這樣驚弓之鳥過生活，我覺得撐不了幾年。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、臺北醫學大學王森德教授、臺北醫學大學陳立昇教授、聯合醫院副總院長許家禎參加台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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