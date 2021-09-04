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房租1周9000！日旅舍推「同居試婚」　發現不合隨時可退租

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲日本旅社推出「同居試婚」方案，讓想結婚的情侶能先體驗同居生活。（圖／ETtoday資料照）

實習記者高琳景／綜合報導

不少情侶在結婚前，都會先同居一陣子，來藉機觀察另一伴值不值得託付終身！但為了避免同住後發現不合，兩人還要被長期租約給綁住，日本竟有旅舍推出以一星期為單位來租房子的「同居試婚」方案，引發不少熱議。

綜合外媒報導，日本節目《スッキリ》近日介紹一間，位於大阪泉佐野市的青年旅社「さのさんち」，他們在疫情期間推出新方案，讓想同居或打算結婚的情侶先住進來，透過這段期間來看清對方的本質，再考慮未來是否要真的住一起。

該旅舍以每星期35,200日幣（約新台幣9千元）為方案，讓情侶在發現彼此不適合後，不用因為「租屋的長期合約」而被綁住。同時，旅舍也提供非常完備的生活用品，包括家具、廚具和家電等等，讓入住的民眾可省下大筆的前置費用。

▲▼同居,愛情,夫妻,相處。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲兩人發現不合後，不用因合約的關係而被綁住。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

對此，一名20多歲的女性分享道，「和男友同居試婚後，發現對方特別愛乾淨，東西也都擺放的井然有序，因此感覺以後一起生活也不會有壓力。」另一名30多歲的男性則表示，「和女友同居後才發現，兩人的生活作息差很大，常常因為睡眠問題而吵架，因此決定重新檢討兩人的關係。」

據了解，該旅社臨近關西機場的關係，是許多觀光客旅日喜愛的住宿地點之一，但近期受疫情影響關係，觀光客大幅減少，導致入住人數大幅降低，加上日本本土疫情持續升溫，讓業者苦不堪言，所以才推出該方案。

 

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