中秋節開放河濱烤肉？柯文哲：下週一宣佈　若疫情升溫「就乖乖在家」

記者袁茵／台北報導

中秋節（9月21日）即將到來，過去有許多人喜愛到河濱公園烤肉，但今年受到疫情影響，包括新北市在內，已有許多縣市宣布，今年不開放河濱烤肉。針對台北市河濱公園是否開放烤肉？台北市長柯文哲6日表示，下週再公布中秋節如何處理，若疫情是虛驚一場，就開放讓民眾烤肉，但如果疫情一下子爆發，「那烤什麼肉？我看還是乖乖在家裡。」

台北市政府6日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對北市中秋節烤肉指引、北市施打青少年BNT疫苗計劃、黃珊珊5日爆有解隔個案回社區後才得知是Delta病毒、新北市幼兒園爆發群聚感染事件、傳柯文哲要選高雄市長等問題做回應。

針對全台有好幾個縣市禁止中秋烤肉，柯文哲表示，距離中秋節還有13天左右，現在真的是訊息萬變，要預測未來2週的事情，他真的猜不出來；且有辦法做到「防疫升級」，但「防疫降級」卻沒有明確SOP，這個要把明確指引訂定一遍，「給我們一週的時間，把升級、降級詳細規範確定一遍，下週一再講中秋節如何處理。」

柯文哲提及，如果近期發生的疫情是虛驚一場，那就讓大家烤肉，但若疫情明天一下子爆發，「那烤什麼肉？我看還是乖乖在家裡。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）